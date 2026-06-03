Amerika'da 10 'Aslan'

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ortak düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'nda ülkelerin kadroları kesinleşirken, Galatasaray forması giyen 10 oyuncu, turnuvada forma giymeye hak kazandı.



Elbette Galatasaraylı oyuncuların çoğunluğu A Milli Takımımız'da ter dökecek. Kalede Uğurcan, savunmada Abdülkerim ve Eren, orta sahada Kaan Ayhan, hücumda da Yunus ve Barış Alper Yılmaz, Dünya Kupası'nda Montella'dan şans bekleyecek.



Bu 6 yıldız dışında 4 yabancı oyuncu da Galatasaray'ı Dünya Kupası'nda temsil etme gururunu yaşayacak.





Sane çok tartışıldı

Performansı en merakla beklenen isim Alman Milli Takımı'na çağrılması sıkça tartışılan Leroy Sane. Hazırlık maçlarında da forma giyen Sane'nin takımın jokeri olacağı tahmin ediliyor.



Davinson Sanchez, Kolombiya Milli Takımı'nın değişilmez stoperi konumunda. Singo'nun Fildişi Sahili Milli Takımı'nda neler yapacağı da merak konusu. Jakobs ise Senegal Milli Takımı'nı üst turlara taşımaya çalışacak.





Galatasaray'ı Temsil Edecekler