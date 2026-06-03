Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB
Dünya Kupası 2026
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Turnuvaya SADECE KALDI!

Amerika'da 10 'Aslan'

Türk Milli Takımı'nda Uğurcan, Abdülkerim, Eren, Kaan, Yunus ve Barış Alper, Alman Milli Takımı'nda Leroy Sane, Senegal'de Jakobs, Kolombiya'da Sanchez ve Fildişi'nde Singo, 2026 Dünya Kupası'nda Galatasaray'ı gururlandıracak

calendar 03 Haziran 2026 10:57
Amerika'da 10 'Aslan'
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Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ortak düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'nda ülkelerin kadroları kesinleşirken, Galatasaray forması giyen 10 oyuncu, turnuvada forma giymeye hak kazandı.

Elbette Galatasaraylı oyuncuların çoğunluğu A Milli Takımımız'da ter dökecek. Kalede Uğurcan, savunmada Abdülkerim ve Eren, orta sahada Kaan Ayhan, hücumda da Yunus ve Barış Alper Yılmaz, Dünya Kupası'nda Montella'dan şans bekleyecek.

Bu 6 yıldız dışında 4 yabancı oyuncu da Galatasaray'ı Dünya Kupası'nda temsil etme gururunu yaşayacak.

Sane çok tartışıldı

Performansı en merakla beklenen isim Alman Milli Takımı'na çağrılması sıkça tartışılan Leroy Sane. Hazırlık maçlarında da forma giyen Sane'nin takımın jokeri olacağı tahmin ediliyor.

Davinson Sanchez, Kolombiya Milli Takımı'nın değişilmez stoperi konumunda. Singo'nun Fildişi Sahili Milli Takımı'nda neler yapacağı da merak konusu. Jakobs ise Senegal Milli Takımı'nı üst turlara taşımaya çalışacak.

Galatasaray'ı Temsil Edecekler

Ülkesi Oyuncu
TÜRKİYE Uğurcan
TÜRKİYE Abdülkerim
TÜRKİYE Eren
TÜRKİYE Kaan
TÜRKİYE Yunus
TÜRKİYE Barış Alper
Almanya Sane
Senegal Jakobs
Fildişi Singo
Kolombiya Sanchez
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A Milli Takımımız ABD
A Milli Takımımız ABD'de
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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