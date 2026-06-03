Sidny Cabral, Trabzonspor için İstanbul'da

Sidny Cabral, transfer görüşmeleri kapsamında İstanbul'a geldi ve Trabzonspor ile anlaşma sürecinin tamamlanması bekleniyor.

calendar 03 Haziran 2026 13:22 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2026 13:25
Haber: Sporx.com
Sidny Cabral, Trabzonspor için İstanbul'da
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da prensip anlaşmasına varılan Sidny Cabral, transfer sürecinde kritik aşamaya geldi.

İSTANBUL'A GELDİ

Transfer görüşmeleri devam ederken en önemli gelişme yaşandı ve Sidny Cabral İstanbul'a geldi. Oyuncunun İstanbul'a inişinin ardından sağlık kontrolleri ve resmi imza sürecine geçilmesi bekleniyor.

6 MİLYON EURO'YA YAKIN BONSERVİS

Trabzonspor, bu transfer için Benfica'ya 6 milyon euro'ya yakın bir bonservis bedeli ödeyecek.

4 YILLIK İMZA

Bordo-mavililerde Cabral ile 4 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

Geride kalan sezonda Estrela ve Benfica formasıyla Portekiz Ligi'nde 23 maça çıkan Cabral, 6 gol 6 asistlik bir performans sergiledi.

PINA İLE BULUŞUYOR

Trabzonspor yönetimi, teknik direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda sağ bek bölgesi için Cabral transferini öncelikli hedefler arasına almıştı.

Cabral'ın, Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'ndan takım arkadaşı Wagner Pina ile kulüp seviyesinde de yeniden bir araya gelme ihtimali bordo-mavili taraftarlarda heyecan yarattı.

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