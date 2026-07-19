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Fenerbahçe'de yerli golcü harekatı!

Forvete dünyaca ünlü bir isim almak isteyen Fenerbahçe yönetimi, bu bölgeye bir tane de yerli takviyesi yapacak. Deniz Gül ve Bertuğ Yıldırım'ın isimleri ön plana çıkıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Temmuz 2026 10:37
Haber: Sabah
Fenerbahçe'de yerli golcü harekatı!
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Yeni sezon öncesinde transferlerinin önemli bir kısmını gerçekleştiren Fenerbahçe'de bir tane de yerli takviyesi planlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Mason Greenwood transferlerinin ardından dünyaca ünlü bir golcüye daha çubuklu formayı giydirmek isteyen sarı-lacivertliler bununla da yetinmeyecek.

Fenerbahçe yönetimi forvete bir de yerli takviyesi planlıyor. Yabancı kuralı nedeniyle yerli isimlere yönelen yönetim, iki yıldız üzerinde yoğunlaşmış durumda.

GALATASARAY DA İSTİYOR

Başakşehir forması giyen Bertuğ Yıldırım ve Porto forması giyen milli futbolcu Deniz Gül'ün isimleri ön planda bulunuyor. Bu iki genç futbolcudan birisini transfer etmek isteyen yönetim, nabız yoklamaya başladı. Geçen sezondan itibaren isim F.Bahçe ile anılan Deniz Gül ilk tercih olarak dikkat çekiyor. Bu transferde mutlu sona ulaşılamazsa b planı olarak ise Bertuğ Yıldırım'ın ismi masada bulunuyor. Bertuğ'un ismi ezeli rakip G.Saray ile de birlikte anılıyor. 

 

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