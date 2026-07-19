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Galatasaray'da fırsat transferi: Amine Gouiri

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da Marsilya'dan Amine Gouiri de gündeme geldi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Temmuz 2026 11:00
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da fırsat transferi: Amine Gouiri
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Sarı-kırmızılılar çok sayıda isimle görüşmelerde bulunurken, rota şimdi de Fransa'ya çevrildi.

Mali zorluklarla mücadele eden ve Mason Greenwood'u Fenerbahçe'ye gönderen Marsilya, şimdi de takımın golcüsü Amine Gouiri için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

GALATASARAY HAREKETE GEÇİYOR

26 yaşındaki Fransa doğumlu Cezayirli golcü için yönetim harekete geçiyor.

Transfer bütçesinin önemli bir kısmını 10 numaraya ayırmak isteyen sarı-kırmızılılar, forvette ilk aşamada kiralama yoluna gitmek istiyor. Ancak Marsilya'nın paraya ihtiyacı olduğu için doğrudan alınması ya da zorunlu opsiyon gibi maddeler de masada bulunuyor.

PERFORMANSI, PİYASA DEĞERİ

Geçen sezonu 11 gol ve 5 asistle kapatan Gouiri'nin 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray cephesinin transfer şartlarını kısa süre içinde Marsilya yönetimiyle masaya yatırması bekleniyor. Sarı-kırmızılıların, uygun mali koşulların oluşması halinde Gouiri transferini sonuçlandırmak için girişimlerini hızlandıracağı ifade öğrenildi.

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