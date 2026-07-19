Galatasaray'da fırsat transferi: Amine Gouiri

Süper Lig'i 4 yıldır domine eden ve özellikle hücum gücü ile dikkat çeken Galatasaray, forvette Victor Osimhen'e önemli bir alternatif yaratmak istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ROTA FRANSA
Sarı-kırmızılılar çok sayıda isimle görüşmelerde bulunurken, rota şimdi de Fransa'ya çevrildi.
Mali zorluklarla mücadele eden ve Mason Greenwood'u Fenerbahçe'ye gönderen Marsilya, şimdi de takımın golcüsü Amine Gouiri için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.
GALATASARAY HAREKETE GEÇİYOR
26 yaşındaki Fransa doğumlu Cezayirli golcü için yönetim harekete geçiyor.
Transfer bütçesinin önemli bir kısmını 10 numaraya ayırmak isteyen sarı-kırmızılılar, forvette ilk aşamada kiralama yoluna gitmek istiyor. Ancak Marsilya'nın paraya ihtiyacı olduğu için doğrudan alınması ya da zorunlu opsiyon gibi maddeler de masada bulunuyor.
PERFORMANSI, PİYASA DEĞERİ
Geçen sezonu 11 gol ve 5 asistle kapatan Gouiri'nin 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösteriliyor.
Galatasaray cephesinin transfer şartlarını kısa süre içinde Marsilya yönetimiyle masaya yatırması bekleniyor. Sarı-kırmızılıların, uygun mali koşulların oluşması halinde Gouiri transferini sonuçlandırmak için girişimlerini hızlandıracağı ifade öğrenildi.
Sarı-kırmızılılar çok sayıda isimle görüşmelerde bulunurken, rota şimdi de Fransa'ya çevrildi.
Mali zorluklarla mücadele eden ve Mason Greenwood'u Fenerbahçe'ye gönderen Marsilya, şimdi de takımın golcüsü Amine Gouiri için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.
GALATASARAY HAREKETE GEÇİYOR
26 yaşındaki Fransa doğumlu Cezayirli golcü için yönetim harekete geçiyor.
Transfer bütçesinin önemli bir kısmını 10 numaraya ayırmak isteyen sarı-kırmızılılar, forvette ilk aşamada kiralama yoluna gitmek istiyor. Ancak Marsilya'nın paraya ihtiyacı olduğu için doğrudan alınması ya da zorunlu opsiyon gibi maddeler de masada bulunuyor.
PERFORMANSI, PİYASA DEĞERİ
Geçen sezonu 11 gol ve 5 asistle kapatan Gouiri'nin 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösteriliyor.
Galatasaray cephesinin transfer şartlarını kısa süre içinde Marsilya yönetimiyle masaya yatırması bekleniyor. Sarı-kırmızılıların, uygun mali koşulların oluşması halinde Gouiri transferini sonuçlandırmak için girişimlerini hızlandıracağı ifade öğrenildi.