19 Temmuz
Fransa-İngiltere
4-6
18 Temmuz
Hamarkameratene-Tromsoe
1-4
18 Temmuz
Start-Rosenborg
0-3
18 Temmuz
Lillestroem-KFUM
2-1
18 Temmuz
Kristiansund BK-Sarpsborg 08
0-0
18 Temmuz
Molde-Brann
1-2
18 Temmuz
Viking-Sandefjord
2-1

Kocaelispor, Show'un bonservisi için Maccabi Haifa ile anlaştı

Kocaelispor, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Show'un bonservisini almak için Maccabi Haifa ile anlaşmaya vardı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Temmuz 2026 22:03 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2026 03:04
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kocaelispor, Show'un bonservisi için Maccabi Haifa ile anlaştı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Angolalı orta saha oyuncusu Manuel Luis Da Silva Cafumana'nın (Show) bonservisinin alınması konusunda İsrail ekibi Maccabi Haifa ile anlaşmaya vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeşil-siyahlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamasında, "Profesyonel futbolcu Manuel Luis Da Silva Cafumana'nın (Show) kulübümüze nihai transferiyle ilgili olarak Maccabi Haifa kulübü ile transfer anlaşması imzalanmıştır ve oyuncu, sponsor hastanemiz Özel Medar Hastanesinde sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini sürdürmek üzere şehrimize gelecektir." ifadelerine yer verildi.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu Show, geçen sezon Kocaelispor'da kiralık olarak forma giymişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.