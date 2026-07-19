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Kasımpaşa'nın hazırlık maçında denge bozulmadı

Süper Lig takımlarından Kasımpaşa ile 1'inci Lig ekiplerinden Batman Petrolspor, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapılan hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.

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calendar 18 Temmuz 2026 22:22 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2026 03:22
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Kasımpaşa'nın hazırlık maçında denge bozulmadı
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Yeni sezon hazırlıklarına Kayseri'de bulunan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden Süper Lig takımlarından Kasımpaşa ile 1'inci Lig ekiplerinden Batman Petrolspor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Takımlar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Kasımpaşa'nın golünü Kubilay Kanatsızkuş, Batman Petrolspor'un golünü ise Metehan Mert kaydetti.

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