Kasımpaşa'nın hazırlık maçında denge bozulmadı

Yeni sezon hazırlıklarına Kayseri'de bulunan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden Süper Lig takımlarından Kasımpaşa ile 1'inci Lig ekiplerinden Batman Petrolspor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Takımlar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Kasımpaşa'nın golünü Kubilay Kanatsızkuş, Batman Petrolspor'un golünü ise Metehan Mert kaydetti.
Kasımpaşa'nın golünü Kubilay Kanatsızkuş, Batman Petrolspor'un golünü ise Metehan Mert kaydetti.