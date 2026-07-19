Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, İsviçre'deki turnuvada şampiyon oldu

Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, İsviçre'de düzenlenen Swiss Açık Turnuvası'nda birinci oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ahmet Kaplan, organizasyonun finalinde Leon Els ile karşılaştı.
Rakibini 6-1 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup eden milli sporcu, turnuvayı set kaybetmeden tamamlayarak şampiyonluğa ulaştı.
Başarılı performansıyla dikkati çeken Ahmet Kaplan, bu sonuçla kariyerindeki 14. tekler şampiyonluğunu elde etti.
Rakibini 6-1 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup eden milli sporcu, turnuvayı set kaybetmeden tamamlayarak şampiyonluğa ulaştı.
Başarılı performansıyla dikkati çeken Ahmet Kaplan, bu sonuçla kariyerindeki 14. tekler şampiyonluğunu elde etti.