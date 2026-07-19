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1-2
18 Temmuz
Viking-Sandefjord
2-1

Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, İsviçre'deki turnuvada şampiyon oldu

Milli para tenisçimiz Ahmet Kaplan, İsviçre'de düzenlenen Swiss Açık Turnuvası'nda şampiyon oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Temmuz 2026 21:13 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2026 03:13
Haber: AA
Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, İsviçre'deki turnuvada şampiyon oldu
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Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, İsviçre'de düzenlenen Swiss Açık Turnuvası'nda birinci oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ahmet Kaplan, organizasyonun finalinde Leon Els ile karşılaştı.

Rakibini 6-1 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup eden milli sporcu, turnuvayı set kaybetmeden tamamlayarak şampiyonluğa ulaştı.

Başarılı performansıyla dikkati çeken Ahmet Kaplan, bu sonuçla kariyerindeki 14. tekler şampiyonluğunu elde etti.

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