Beşiktaş'ın Bitello planında 15 milyon euro çıkmazı

Beşiktaş, orta saha transferi için çalışmalarını sürdürürken gündemine aldığı Bitello'da bonservis pazarlıkları devam ediyor.
Dinamo Moskova forması giyen Brezilyalı futbolcu için iki kulüp arasındaki görüşmelerde henüz anlaşma sağlanamadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE DİNAMO MOSKOVA 15 MİLYON EURO İSTİYOR
Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre Beşiktaş'ın istediği hem 10 hem de 8 numara pozisyonlarında görev yapabilen 26 yaşındaki Bitello için Rus ekibi 15 milyon euro bonservis bedelinde ısrarını sürdürüyor.
BEŞİKTAŞ TEK HANELİ RAKAMDA ISRARCI
Siyah-beyazlı yönetim ise söz konusu bonservis bedelini yüksek bulurken, görüşmelerin ancak tek haneli bir rakam üzerinden devam edebileceğini Dinamo Moskova'ya iletti.
Dinamo Moskova forması giyen Brezilyalı futbolcu için iki kulüp arasındaki görüşmelerde henüz anlaşma sağlanamadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE DİNAMO MOSKOVA 15 MİLYON EURO İSTİYOR
Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre Beşiktaş'ın istediği hem 10 hem de 8 numara pozisyonlarında görev yapabilen 26 yaşındaki Bitello için Rus ekibi 15 milyon euro bonservis bedelinde ısrarını sürdürüyor.
BEŞİKTAŞ TEK HANELİ RAKAMDA ISRARCI
Siyah-beyazlı yönetim ise söz konusu bonservis bedelini yüksek bulurken, görüşmelerin ancak tek haneli bir rakam üzerinden devam edebileceğini Dinamo Moskova'ya iletti.