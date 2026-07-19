Semih Kılıçsoy: 'Zincirlerimi kıracağım'

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, yeni sezon hazırlıkları kapsamında açıklamalarda bulundu.
Siyah-beyazlı oyuncu, Cagliari'de geçirdiği kiralık dönemi, Beşiktaş'taki geleceğini, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un ardından göreve gelen teknik heyetin çalışma temposunu ve yeni sezon hedeflerini değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İTALIANO'NUN OYUN ANLAYIŞINI ANLATTI
Semih, teknik direktör Francesco Farioli'nin ekibinde görev yapan Giovanni Italiano'nun tempolu ve hücum odaklı bir futbol istediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Hocamız bizden hücum futbolu, önde pres ve yüksek tempo istiyor. İdmanlarımız ağır ama bir o kadar keyifli geçiyor. Yoruluyoruz ancak bunlar tatlı yorgunluklar. Hocamızın hırsı bize de yansıyor."
"İTALYA MENTAL OLARAK BENİ GÜÇLENDİRDİ"
Serie A deneyiminin kendisini geliştirdiğini ifade eden milli futbolcu, İtalya'nın kariyerinde önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.
"Kolay bir lige gitmedim. İtalya bana hem futbol hem de mental açıdan çok şey kattı. Kendimi geliştirdim, daha farklı bir oyuncu oldum. Büyük takımlara karşı mücadele etmek bana önemli tecrübeler kazandırdı."
"BEKLENTİ VE BASKI FAZLAYDI"
Beşiktaş'tan ayrıldığı dönemde üzerindeki beklentilerin fazla olduğunu dile getiren Semih, kısa süreli ayrılığın kendisine iyi geldiğini söyledi.
"İstatistik olarak kötü bir sezon geçirmedim. Bir genç oyuncuya göre iyi rakamlar yakaladım ama beklenti çok yüksekti. Baskıyı yoğun hissettim. Kendimi geliştirmek için ayrılık bana iyi geldi. Beşiktaş'ı da çok özledim."
"3-4 YILDA 10 TEKNİK DİREKTÖR GÖRMEK KOLAY DEĞİL"
Sık teknik direktör değişikliklerinin gelişimini olumsuz etkilediğini belirten Semih, her hocanın farklı talepleri olduğunu söyledi.
"Bazı teknik adamlar beni merkezde kullandı, bazıları kanatta değerlendirdi. Tam adapte olurken yeni bir hoca geliyordu. Bu süreç gelişimimi de etkiledi."
"KENDİMİ 9 NUMARA OLARAK GÖRÜYORUM"
En verimli olduğu bölgenin santrfor olduğunu belirten genç oyuncu, farklı pozisyonlarda görev yapabilse de kaleye yakın oynamayı tercih ettiğini ifade etti.
"Tek ya da çift forvet oynayabilirim. Sağda, solda ve forvet arkasında da görev yaparım ama kendimi en iyi merkezde hissediyorum."
"DÜNYA BENİM ETRAFIMDA DÖNÜYORDU"
İlk sezonunda yaşadığı çıkışın ardından zor bir süreç geçirdiğini belirten Semih, bu dönemin kendisini olgunlaştırdığını söyledi.
"İlk yıl her şey çok güzel gidiyordu. Sonrasında yedek kaldım ve nedenini tam olarak öğrenemedim. Baskılar arttı ama bugün geriye baktığımda o dönemin bana çok şey kattığını görüyorum."
"20 YAŞINDA OLDUĞUMU UNUTUYORLAR"
Yaşına rağmen önemli bir kariyer deneyimine sahip olduğunu belirten Semih, gelişimini sürdürdüğünü ifade etti.
"Daha 21 yaşıma gireceğim ama 100'ün üzerinde resmi maça çıktım. Süper Lig, Serie A, Avrupa kupaları ve milli takım deneyimi yaşadım. İnsanlar bazen halaçok genç olduğumu unutuyor."
"RAMAZAN SONRASI DÜŞÜŞ YAŞADIĞIMI DÜŞÜNMÜYORUM"
Performansındaki düşüşün Ramazan ayıyla ilişkilendirilmesini doğru bulmadığını belirten Semih, Cagliari'de forma şansı bulamamasının teknik tercih olduğunu söyledi.
"Ramazan ayında da iyi maçlar oynadım. Son haftalarda neden oynamadığımı ben de bilmiyorum. Bu tamamen teknik direktörün kararıydı."
"MİLLİ TAKIM İÇİN DAHA FAZLASINI YAPMALIYIM"
2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alamamasına da değinen Semih, daha fazla çalışması gerektiğini söyledi.
"Orada olmayı çok isterdim. Demek ki daha fazlasını yapmam gerekiyor. Bu sezon benim için çok önemli."
"ZİNCİRLERİMİ KIRACAĞIM"
Yeni sezon hedeflerine ilişkin konuşan genç futbolcu iddialı ifadeler kullandı.
"Bu sezon kendime hırs yaptım. Zincirlerimi kıracağım. Yeniden kendimi göstermek ve Beşiktaş'a katkı sağlamak istiyorum."
"REKABETTEN KAÇMIYORUM"
Forma rekabetinin gelişimine katkı sağlayacağını belirten Semih, kendine güvendiğini söyledi.
"17 yaşındayken de önemli isimlerle rekabet ettim. Bugün de aynı özgüvene sahibim."
"TARAFTARLARIN İSTEDİĞİ FUTBOLU OYNAYACAĞIZ"
Yeni teknik ekibin oyun anlayışından memnun olduğunu belirten Semih, baskılı futbolun Beşiktaş'ın kimliğine uygun olduğunu ifade etti.
"Hocamız çok hırslı. Sürekli hücum ve önde baskı istiyor. Taraftarlarımızın görmek istediği futbol da bu."
"KAFALARDAKİ ALGIYI DEĞİŞTİRMEK İSTİYORUM"
Yeni sezonda öncelikli hedefinin kendi performansını ortaya koymak olduğunu söyleyen milli futbolcu, şu ifadeleri kullandı:
"Bana yapışmış bazı algılar var. Bunları sahadaki performansımla değiştirmek istiyorum. Sonrası zaten gol ve asistlerle gelecektir."
"SERIE A'DA EN ÇOK LAUTARO MARTINEZ'DEN ETKİLENDİM"
İtalya'da karşılaştığı en etkileyici futbolcunun Lautaro Martinez olduğunu söyleyen Semih, Serie A deneyiminin kendisini farklı seviyeye taşıdığını ifade etti.
"SOĞUK GÖRÜNEBİLİRİM AMA ÖYLE DEĞİLİM"
Kişiliğiyle ilgili de konuşan genç futbolcu, dışarıdan mesafeli göründüğünü ancak yakın çevresinin kendisini farklı tanıdığını söyledi.
"Tanımadığım insanlara karşı mesafeli olabilirim ama eğlenmeyi seven biriyim. Duygularımı çok belli etmem."
EN İYİ 11'İNİ SEÇTİ
Semih Kılıçsoy, açıklamalarının sonunda kendi en iyi 11'ini de paylaştı. Genç futbolcu kalede Manuel Neuer'i tercih ederken, savunma dörtlüsünü Achraf Hakimi, Virgil van Dijk, Gabriel ve Nuno Mendes oluşturdu. Orta sahada Vitinha ile Pedri'ye yer veren Semih, hücum hattını ise Lionel Messi, Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo ve Erling Haaland'dan kurdu.
Siyah-beyazlı oyuncu, Cagliari'de geçirdiği kiralık dönemi, Beşiktaş'taki geleceğini, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un ardından göreve gelen teknik heyetin çalışma temposunu ve yeni sezon hedeflerini değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İTALIANO'NUN OYUN ANLAYIŞINI ANLATTI
Semih, teknik direktör Francesco Farioli'nin ekibinde görev yapan Giovanni Italiano'nun tempolu ve hücum odaklı bir futbol istediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Hocamız bizden hücum futbolu, önde pres ve yüksek tempo istiyor. İdmanlarımız ağır ama bir o kadar keyifli geçiyor. Yoruluyoruz ancak bunlar tatlı yorgunluklar. Hocamızın hırsı bize de yansıyor."
"İTALYA MENTAL OLARAK BENİ GÜÇLENDİRDİ"
Serie A deneyiminin kendisini geliştirdiğini ifade eden milli futbolcu, İtalya'nın kariyerinde önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.
"Kolay bir lige gitmedim. İtalya bana hem futbol hem de mental açıdan çok şey kattı. Kendimi geliştirdim, daha farklı bir oyuncu oldum. Büyük takımlara karşı mücadele etmek bana önemli tecrübeler kazandırdı."
"BEKLENTİ VE BASKI FAZLAYDI"
Beşiktaş'tan ayrıldığı dönemde üzerindeki beklentilerin fazla olduğunu dile getiren Semih, kısa süreli ayrılığın kendisine iyi geldiğini söyledi.
"İstatistik olarak kötü bir sezon geçirmedim. Bir genç oyuncuya göre iyi rakamlar yakaladım ama beklenti çok yüksekti. Baskıyı yoğun hissettim. Kendimi geliştirmek için ayrılık bana iyi geldi. Beşiktaş'ı da çok özledim."
"3-4 YILDA 10 TEKNİK DİREKTÖR GÖRMEK KOLAY DEĞİL"
Sık teknik direktör değişikliklerinin gelişimini olumsuz etkilediğini belirten Semih, her hocanın farklı talepleri olduğunu söyledi.
"Bazı teknik adamlar beni merkezde kullandı, bazıları kanatta değerlendirdi. Tam adapte olurken yeni bir hoca geliyordu. Bu süreç gelişimimi de etkiledi."
"KENDİMİ 9 NUMARA OLARAK GÖRÜYORUM"
En verimli olduğu bölgenin santrfor olduğunu belirten genç oyuncu, farklı pozisyonlarda görev yapabilse de kaleye yakın oynamayı tercih ettiğini ifade etti.
"Tek ya da çift forvet oynayabilirim. Sağda, solda ve forvet arkasında da görev yaparım ama kendimi en iyi merkezde hissediyorum."
"DÜNYA BENİM ETRAFIMDA DÖNÜYORDU"
İlk sezonunda yaşadığı çıkışın ardından zor bir süreç geçirdiğini belirten Semih, bu dönemin kendisini olgunlaştırdığını söyledi.
"İlk yıl her şey çok güzel gidiyordu. Sonrasında yedek kaldım ve nedenini tam olarak öğrenemedim. Baskılar arttı ama bugün geriye baktığımda o dönemin bana çok şey kattığını görüyorum."
"20 YAŞINDA OLDUĞUMU UNUTUYORLAR"
Yaşına rağmen önemli bir kariyer deneyimine sahip olduğunu belirten Semih, gelişimini sürdürdüğünü ifade etti.
"Daha 21 yaşıma gireceğim ama 100'ün üzerinde resmi maça çıktım. Süper Lig, Serie A, Avrupa kupaları ve milli takım deneyimi yaşadım. İnsanlar bazen halaçok genç olduğumu unutuyor."
"RAMAZAN SONRASI DÜŞÜŞ YAŞADIĞIMI DÜŞÜNMÜYORUM"
Performansındaki düşüşün Ramazan ayıyla ilişkilendirilmesini doğru bulmadığını belirten Semih, Cagliari'de forma şansı bulamamasının teknik tercih olduğunu söyledi.
"Ramazan ayında da iyi maçlar oynadım. Son haftalarda neden oynamadığımı ben de bilmiyorum. Bu tamamen teknik direktörün kararıydı."
"MİLLİ TAKIM İÇİN DAHA FAZLASINI YAPMALIYIM"
2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alamamasına da değinen Semih, daha fazla çalışması gerektiğini söyledi.
"Orada olmayı çok isterdim. Demek ki daha fazlasını yapmam gerekiyor. Bu sezon benim için çok önemli."
"ZİNCİRLERİMİ KIRACAĞIM"
Yeni sezon hedeflerine ilişkin konuşan genç futbolcu iddialı ifadeler kullandı.
"Bu sezon kendime hırs yaptım. Zincirlerimi kıracağım. Yeniden kendimi göstermek ve Beşiktaş'a katkı sağlamak istiyorum."
"REKABETTEN KAÇMIYORUM"
Forma rekabetinin gelişimine katkı sağlayacağını belirten Semih, kendine güvendiğini söyledi.
"17 yaşındayken de önemli isimlerle rekabet ettim. Bugün de aynı özgüvene sahibim."
"TARAFTARLARIN İSTEDİĞİ FUTBOLU OYNAYACAĞIZ"
Yeni teknik ekibin oyun anlayışından memnun olduğunu belirten Semih, baskılı futbolun Beşiktaş'ın kimliğine uygun olduğunu ifade etti.
"Hocamız çok hırslı. Sürekli hücum ve önde baskı istiyor. Taraftarlarımızın görmek istediği futbol da bu."
"KAFALARDAKİ ALGIYI DEĞİŞTİRMEK İSTİYORUM"
Yeni sezonda öncelikli hedefinin kendi performansını ortaya koymak olduğunu söyleyen milli futbolcu, şu ifadeleri kullandı:
"Bana yapışmış bazı algılar var. Bunları sahadaki performansımla değiştirmek istiyorum. Sonrası zaten gol ve asistlerle gelecektir."
"SERIE A'DA EN ÇOK LAUTARO MARTINEZ'DEN ETKİLENDİM"
İtalya'da karşılaştığı en etkileyici futbolcunun Lautaro Martinez olduğunu söyleyen Semih, Serie A deneyiminin kendisini farklı seviyeye taşıdığını ifade etti.
"SOĞUK GÖRÜNEBİLİRİM AMA ÖYLE DEĞİLİM"
Kişiliğiyle ilgili de konuşan genç futbolcu, dışarıdan mesafeli göründüğünü ancak yakın çevresinin kendisini farklı tanıdığını söyledi.
"Tanımadığım insanlara karşı mesafeli olabilirim ama eğlenmeyi seven biriyim. Duygularımı çok belli etmem."
EN İYİ 11'İNİ SEÇTİ
Semih Kılıçsoy, açıklamalarının sonunda kendi en iyi 11'ini de paylaştı. Genç futbolcu kalede Manuel Neuer'i tercih ederken, savunma dörtlüsünü Achraf Hakimi, Virgil van Dijk, Gabriel ve Nuno Mendes oluşturdu. Orta sahada Vitinha ile Pedri'ye yer veren Semih, hücum hattını ise Lionel Messi, Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo ve Erling Haaland'dan kurdu.