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Bournemouth'tan Davinson Sanchez için teklif hazırlığı

Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, Davinson Sanchez transferi için Galatasaray'a teklif yapmaya hazırlanıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Temmuz 2026 10:04
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Bournemouth'tan Davinson Sanchez için teklif hazırlığı
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Davinson'dan çok memnunum. Sezona bizimle devam edecek" dese de taliplileri bitmiyor.

ADA'DAN TEKLİF HAZIRLIĞI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalyan ekibi Como'nun ardından İngiliz kulübü Bournemouth da sarı-kırmızılıların stoperine kanca taktı.

Yeni sezonda Avrupa'da mücadele edecek Premier Lig temsilcisi, Davinson Sanchez'i ilk sıraya yazdı. Henüz girişimde bulunmayan İngiliz ekibinin, Galatasaray'ın kapsını çalması bekleniyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Davinson Sanchez, savunma performansıyla birlikte 2 kez de ağları havalandırdı.

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