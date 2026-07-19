Bournemouth'tan Davinson Sanchez için teklif hazırlığı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Davinson'dan çok memnunum. Sezona bizimle devam edecek" dese de taliplileri bitmiyor.
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Yeni sezonda Avrupa'da mücadele edecek Premier Lig temsilcisi, Davinson Sanchez'i ilk sıraya yazdı. Henüz girişimde bulunmayan İngiliz ekibinin, Galatasaray'ın kapsını çalması bekleniyor.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray'da geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Davinson Sanchez, savunma performansıyla birlikte 2 kez de ağları havalandırdı.
ADA'DAN TEKLİF HAZIRLIĞI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalyan ekibi Como'nun ardından İngiliz kulübü Bournemouth da sarı-kırmızılıların stoperine kanca taktı.
Yeni sezonda Avrupa'da mücadele edecek Premier Lig temsilcisi, Davinson Sanchez'i ilk sıraya yazdı. Henüz girişimde bulunmayan İngiliz ekibinin, Galatasaray'ın kapsını çalması bekleniyor.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray'da geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Davinson Sanchez, savunma performansıyla birlikte 2 kez de ağları havalandırdı.