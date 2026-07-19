Galatasaray'da Lemina neden imza atmadı?

Galatasaray'da sıcak gündem Mario Lemina. Sözleşme uzatmaması konusunda o kadar çok farklı iddialar var ki… İşte Gabonlu oyuncunun imzasının gecikme nedeni ve son durum.
İŞ İMZAYA KALDI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un kalması yönünde rapor verdiği Gabonlu oyuncunun yıllık ücretini 3 milyon euro'ya çıkarıp 500 bin euro da bonus ekleyerek iki yıl için sözlü olarak anlaşma sağladı iş imzaya kaldı.
Resmi imzalar bugüne kadar atılmadı nedeni de Mauro Icardi'nin durumunun belirsiz olmasıydı. Çünkü 10+4 yabancı kuralında önemliydi. Icardi konusu kesinleşti ancak Lemina hala imzayı atmadı. Asıl nedeni de oyuncunun temsilcisinin kulüpten 350 bin euro'ya yakın alacağının ödenmesindeki ısrarı. Lemina açısından bir sorun yok. Tek sorun temsilci parası. O da kısa sürede aşılacak ve imzalar atılacak.
SEZON PERFORMANSI
Galatasaray'da geride kalan sezonda 41 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.
İŞ İMZAYA KALDI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un kalması yönünde rapor verdiği Gabonlu oyuncunun yıllık ücretini 3 milyon euro'ya çıkarıp 500 bin euro da bonus ekleyerek iki yıl için sözlü olarak anlaşma sağladı iş imzaya kaldı.
Resmi imzalar bugüne kadar atılmadı nedeni de Mauro Icardi'nin durumunun belirsiz olmasıydı. Çünkü 10+4 yabancı kuralında önemliydi. Icardi konusu kesinleşti ancak Lemina hala imzayı atmadı. Asıl nedeni de oyuncunun temsilcisinin kulüpten 350 bin euro'ya yakın alacağının ödenmesindeki ısrarı. Lemina açısından bir sorun yok. Tek sorun temsilci parası. O da kısa sürede aşılacak ve imzalar atılacak.
SEZON PERFORMANSI
Galatasaray'da geride kalan sezonda 41 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.