Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinden Ndidi ısrarı!

Premier Lig'in yeni ekiplerinden Hull City, Beşiktaş forması giyen Wilfred Ndidi'yi kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz kulübü, geçtiğimiz günlerde Nijeryalı orta saha oyuncusu için siyah-beyazlılara resmi teklif sunmuş ancak olumlu yanıt alamamıştı. Hull City'nin, teklifini yükselterek Beşiktaş ile yeniden masaya oturmaya hazırlandığı öğrenildi.
TEKLİF ARTIRILACAK
Premier Lig'de kalıcı olmayı hedefleyen Hull City'nin, transferi sonuçlandırmak adına maddi şartlarını iyileştirmesi beklenirken, Beşiktaş cephesinin gelecek yeni teklifi değerlendirmeye alacağı ifade edildi.
GEÇEN SEZON 31 MAÇA ÇIKTI
30 yaşındaki Nijeryalı orta saha, 2025/26 sezonunda Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 31 karşılaşmada görev yaptı. Deneyimli futbolcu bu süreçte 2 gol kaydederken, 6 sarı kart gördü ve 29 maçta ilk 11'de sahaya çıktı.
Ndidi'nin siyah-beyazlı kulüple sözleşmesi devam ederken, transfer görüşmelerinin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.
TEKLİF ARTIRILACAK
Premier Lig'de kalıcı olmayı hedefleyen Hull City'nin, transferi sonuçlandırmak adına maddi şartlarını iyileştirmesi beklenirken, Beşiktaş cephesinin gelecek yeni teklifi değerlendirmeye alacağı ifade edildi.
GEÇEN SEZON 31 MAÇA ÇIKTI
30 yaşındaki Nijeryalı orta saha, 2025/26 sezonunda Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 31 karşılaşmada görev yaptı. Deneyimli futbolcu bu süreçte 2 gol kaydederken, 6 sarı kart gördü ve 29 maçta ilk 11'de sahaya çıktı.
Ndidi'nin siyah-beyazlı kulüple sözleşmesi devam ederken, transfer görüşmelerinin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.