Deschamps: 'Sorumlusu benim'

2026 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında İngiltere'ye 6-4 mağlup olan Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörü Didier Deschamps, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada ilk yarıdaki kötü performansın sorumluluğunu üstlendi.
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Fransa Milli Takımı'nın başındaki son maçına çıkan Deschamps,n karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, ilk yarıda ortaya koydukları oyunun kabul edilemez olduğunu söyledi.
İngiltere karşısında ilk yarıda istedikleri performansı sergileyemediklerini belirten Deschamps, "Elbette bu bir yenilgi. İlk yarıda ortaya koyduğumuz performans kabul edilemezdi. İkinci yarıda ise iyi bir reaksiyon gösterdik. Skor 4-4'ken beraberliği yakalayabileceğimiz iki önemli fırsat bulduk. Daha fazla risk aldık, bunu yapabilecek bir takımız. Ancak ilk yarıda yapılması gerekenleri yapamadım. Bunun sorumlusu benim." ifadelerini kullandı.
İkinci yarıda sergilenen mücadelenin gelecek adına umut verdiğini dile getiren Fransız teknik adam, "En azından ikinci yarıda sahada bizi yansıtan bir takım vardı. Yenilgi can yakıyor ancak olumlu yaptığımız işler de vardı. Elimizde önemli futbol kalitesine sahip bir oyuncu grubu bulunuyor. Gelişimini sürdürecek genç oyuncularımız var ve gelecekte çok iyi sonuçlar alabilecek potansiyele sahibiz. Hayal kırıklığı yaşıyoruz çünkü turnuvayı üçüncü sırada tamamlamak isterdik." diye konuştu.
Fransa Milli Takımı kariyerine de veda eden Deschamps, görev süresini unutulmaz olarak nitelendirerek, "İnsani açıdan çok güzel bir yolculuktu. Bu haftaları oyuncularımla birlikte yaşamak büyük bir mutluluktu. Dünya Kupası dünyanın en büyük organizasyonu ve taraftarlara unutulmaz duygular yaşatmak istedik. Çok fazla teşekkür mesajı alıyorum, ben de bana destek olan herkese teşekkür ediyorum. Son derece yetenekli bir teknik ekiple çalıştım. Oyuncu seçimleri, insani tercihler ve her zaman en yukarıya ulaşma arzusu vardı. Fransa Milli Takımı'nı en üst seviyede tutmaya çalıştım. Bu formayı 25 yıl boyunca taşıdım ve bundan büyük gurur duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.
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