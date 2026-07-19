Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Deschamps: "Sorumlusu benim"

Didier Deschamps, Dünya Kupası'nda İngiltere ile oynanan maçın ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 19 Temmuz 2026 11:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Deschamps: 'Sorumlusu benim'
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2026 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında İngiltere'ye 6-4 mağlup olan Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörü Didier Deschamps, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada ilk yarıdaki kötü performansın sorumluluğunu üstlendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fransa Milli Takımı'nın başındaki son maçına çıkan Deschamps,n karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, ilk yarıda ortaya koydukları oyunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

İngiltere karşısında ilk yarıda istedikleri performansı sergileyemediklerini belirten Deschamps, "Elbette bu bir yenilgi. İlk yarıda ortaya koyduğumuz performans kabul edilemezdi. İkinci yarıda ise iyi bir reaksiyon gösterdik. Skor 4-4'ken beraberliği yakalayabileceğimiz iki önemli fırsat bulduk. Daha fazla risk aldık, bunu yapabilecek bir takımız. Ancak ilk yarıda yapılması gerekenleri yapamadım. Bunun sorumlusu benim." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıda sergilenen mücadelenin gelecek adına umut verdiğini dile getiren Fransız teknik adam, "En azından ikinci yarıda sahada bizi yansıtan bir takım vardı. Yenilgi can yakıyor ancak olumlu yaptığımız işler de vardı. Elimizde önemli futbol kalitesine sahip bir oyuncu grubu bulunuyor. Gelişimini sürdürecek genç oyuncularımız var ve gelecekte çok iyi sonuçlar alabilecek potansiyele sahibiz. Hayal kırıklığı yaşıyoruz çünkü turnuvayı üçüncü sırada tamamlamak isterdik." diye konuştu.

Fransa Milli Takımı kariyerine de veda eden Deschamps, görev süresini unutulmaz olarak nitelendirerek, "İnsani açıdan çok güzel bir yolculuktu. Bu haftaları oyuncularımla birlikte yaşamak büyük bir mutluluktu. Dünya Kupası dünyanın en büyük organizasyonu ve taraftarlara unutulmaz duygular yaşatmak istedik. Çok fazla teşekkür mesajı alıyorum, ben de bana destek olan herkese teşekkür ediyorum. Son derece yetenekli bir teknik ekiple çalıştım. Oyuncu seçimleri, insani tercihler ve her zaman en yukarıya ulaşma arzusu vardı. Fransa Milli Takımı'nı en üst seviyede tutmaya çalıştım. Bu formayı 25 yıl boyunca taşıdım ve bundan büyük gurur duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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