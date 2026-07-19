Fransa'da Deschamps dönemi bitti

Deneyimli çalıştırıcı, turnuva öncesinde Dünya Kupası'nın ardından görevini bırakacağını açıklamıştı.
Deschamps, Fransa Milli Takımı'nın başına Euro 2012'nin ardından geçti. 15 yıla yakın süren görev döneminde Fransa, 2014 Dünya Kupası'nda çeyrek finale, Euro 2016'da finale, 2018 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa, Euro 2020'de son 16 turuna, 2022 Dünya Kupası'nda finale ve Euro 2024'te yarı finale ulaştı.
Fransa ile futbolcu olarak 1998 Dünya Kupası'nı kazanan Deschamps, teknik direktör olarak da 2018'de aynı başarıyı yaşadı. Deschamps, Mario Zagallo ve Franz Beckenbauer ile birlikte Dünya Kupası'nı hem futbolcu hem teknik direktör olarak kazanan üç isimden biri oldu.
1989-2000 yılları arasında Fransa Milli Takımı formasını giyen Deschamps, Euro 2000'de kaptan olarak şampiyonluk yaşadıktan sonra milli takım kariyerini noktalamıştı.
Deschamps, Dünya Kupası tarihinde teknik direktör olarak en fazla galibiyet alan isim olarak da kayıtlara geçti. Fransız teknik adam, turnuva tarihinde 20 galibiyet elde etti.
Fransa Teknik Direktörü Deschamps, İngiltere karşılaşmasıyla birlikte 27 maça ulaştı ve Dünya Kupası tarihinde en fazla maça çıkan teknik direktör ünvanının sahibi oldu.
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