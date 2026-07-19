Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Fransa'da Deschamps dönemi bitti

Fransa Milli Takımı'nda Didier Deschamps dönemi sona erdi.

calendar 19 Temmuz 2026 11:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Fransa'da Deschamps dönemi bitti
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2026 Dünya Kupası'nı dördüncü tamamlayan Fransa Milli Takımı'nda teknik direktör Didier Deschamps dönemi sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fransa Futbol Federasyonu, 57 yaşındaki teknik adama gösterdiği emekler için teşekkür etti ve ülkenin tarihinde kalıcı bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Deneyimli çalıştırıcı, turnuva öncesinde Dünya Kupası'nın ardından görevini bırakacağını açıklamıştı.

Deschamps, Fransa Milli Takımı'nın başına Euro 2012'nin ardından geçti. 15 yıla yakın süren görev döneminde Fransa, 2014 Dünya Kupası'nda çeyrek finale, Euro 2016'da finale, 2018 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa, Euro 2020'de son 16 turuna, 2022 Dünya Kupası'nda finale ve Euro 2024'te yarı finale ulaştı.

Fransa ile futbolcu olarak 1998 Dünya Kupası'nı kazanan Deschamps, teknik direktör olarak da 2018'de aynı başarıyı yaşadı. Deschamps, Mario Zagallo ve Franz Beckenbauer ile birlikte Dünya Kupası'nı hem futbolcu hem teknik direktör olarak kazanan üç isimden biri oldu.

1989-2000 yılları arasında Fransa Milli Takımı formasını giyen Deschamps, Euro 2000'de kaptan olarak şampiyonluk yaşadıktan sonra milli takım kariyerini noktalamıştı.

Deschamps, Dünya Kupası tarihinde teknik direktör olarak en fazla galibiyet alan isim olarak da kayıtlara geçti. Fransız teknik adam, turnuva tarihinde 20 galibiyet elde etti.

Fransa Teknik Direktörü Deschamps, İngiltere karşılaşmasıyla birlikte 27 maça ulaştı ve Dünya Kupası tarihinde en fazla maça çıkan teknik direktör ünvanının sahibi oldu.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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