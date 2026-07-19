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İsmail Kartal'dan Greenwood için dev plan!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, yeni sezonda oyun planını Mason Greenwood'un üzerine kuracak. Sağ kanatta görev yapacak olan 24 yaşındaki İngiliz yıldız, ileride sık sık içeriye bindirme yapacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Temmuz 2026 10:52
Haber: Sabah
İsmail Kartal'dan Greenwood için dev plan!
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Büyük uğraşlar neticesinde Mason Greenwood'a çubuklu formayı giydirmeyi başaran Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 39 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan 24 yaşındaki İngiliz futbolcunun gelişi en fazla teknik direktör İsmail Kartal'ı sevindirdi. Başarılı teknik adamın kanatlardaki ilk tercihi olan Greenwood, yeni sezonda büyük ve önemli bir görev üstlenecek. Sağ kanatta görev alacak olan İngiliz yıldız, hücum organizasyonlarının büyük bir kısmında pay sahibi olacak.

ASENSIO İLE HÜCUMA YÖN VERECEK

Takımın hücumlarında Asensio'nun en büyük yardımcısı greenwood olacak. Fenerbahçe atak yaparken sık sık içeriye bindirmelerde de bulunacak olan 24 yaşındaki yıldız, İsmail Kartal'ın oyun planlarında önemli bir yer sahibi olacak. Yaptığı asistler ve attığı gollerle formasını giydiği takımlara büyük bir katkıda bulunan Greenwood'un skorer kimliğinden en üst seviye fayda sağlanacak. İngiliz futbolcu geçen sezon Marsilya'da sezonu 26 gol ve 11 asist gibi ulaşılması güç bir istatistikle tamamlamıştı.

İLK KEZ SAHADA!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Greenwood dün ilk kez takım arkadaşlarıyla tanıştı. Sarı-lacivertli takımın Polonya ekibi Gornik Zabrze ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçının hazırlıklarına dahil olan Greenwood, çubuklu forma altındaki ilk çalışmasına çıktı.  

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