Mauro Icardi'nin veliahtı Ada Yüzgeç!

Ümraniyespor ile yapılan hazırlık maçında attığı güzel golle beğeni toplayan ve Mauro Icardi gol sevinciyle dikkat çeken 17 yaşındaki Ada Yüzgeç'in çıkışının tesadüf olmadığı ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 1. Lig'de yer alan rakibi karşısında 5-1'lik galibiyet elde eden sarı-kırmızılılarda 16 yaşında A takımla antrenmanlara çıkmaya başlayan ve geçen sezon Ümraniye ile oynanan hazırlık karşılaşmasında da gol atan Ada'nın Mauro Icardi tarafından selefi olarak gösterildiği ortaya çıktı.
Galatasaray ile 4 sene sonunda yolları ayrılan ve kendisini sevenleri derin bir üzüntüye sokan Icardi'nin Kemerburgaz'da Ada ile hep yakından ilgilendiği belirtildi. Arjantinli golcünün, genç forveti motive etmek için, "Benden sonra sen geleceksin. Galatasaray formasını uzun yıllar giyeceksin" ifadelerini kullandığı belirtildi.
GOL SEVİNCİ İÇİN AÇIKLAMA
Ada Yüzgeç'in Ümraniye maçındaki gol sonrası Icardi sevinciyle bir anlamda ustasına selam çaktığı belirtildi.
Ada da karşılaşmanın ardından şunları söyledi:
"Mauro Icardi bizim efsanelerimizden biri. Artık aramızda olmasa da onu çok seviyoruz. Onu bir idol olarak görüyorum. Galatasaray'da bana çok destek ve yardımcı oldu. Attığım golden sonra ona teşekkür etmek istedim."
Galatasaray ile 4 sene sonunda yolları ayrılan ve kendisini sevenleri derin bir üzüntüye sokan Icardi'nin Kemerburgaz'da Ada ile hep yakından ilgilendiği belirtildi. Arjantinli golcünün, genç forveti motive etmek için, "Benden sonra sen geleceksin. Galatasaray formasını uzun yıllar giyeceksin" ifadelerini kullandığı belirtildi.
GOL SEVİNCİ İÇİN AÇIKLAMA
Ada Yüzgeç'in Ümraniye maçındaki gol sonrası Icardi sevinciyle bir anlamda ustasına selam çaktığı belirtildi.
Ada da karşılaşmanın ardından şunları söyledi:
"Mauro Icardi bizim efsanelerimizden biri. Artık aramızda olmasa da onu çok seviyoruz. Onu bir idol olarak görüyorum. Galatasaray'da bana çok destek ve yardımcı oldu. Attığım golden sonra ona teşekkür etmek istedim."