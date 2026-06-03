Tedesco'nun ilk transfer isteği Fenerbahçe'den

Fenerbahçe'nin geçen sezonun son bölümünde yollarını ayırdığı Domenico Tedesco, Bologna'nın yeni teknik direktörü oldu. İtalyan teknik adamın ilk transferini sarı-lacivertlilerden istediği iddia edildi.

calendar 03 Haziran 2026 13:34
Haber: Sporx.com dış haberler
Tedesco'nun ilk transfer isteği Fenerbahçe'den
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Fenerbahçe macerası geride bıraktığımız sezonun 4. haftasında Trabzonspor galibiyetiyle başlayan Domenico Tedesco, 31. haftada alınan 3-0'lık Galatasaray mağlubiyeti sonrası kulübe veda etmişti.

La Repubblica Bologna'da yer alan habere göre Tedesco, Bologna'ya ilk transferini Fenerbahçe'den yapmak istiyor. İtalyan çalıştırıcının Jayden Oosterwolde'yi gözüne kestirdiği iddia edildi.

BEKLENTİ 20 MİLYON EURO

Fenerbahçe, daha önce Jayden Oosterwolde'ye talip olan kulüplerden 20 milyon Euro bonservis talep etmişti.

FENERBAHÇE FORMASIYLA 47 MAÇA ÇIKTI

Oosterwolde geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe formasıyla 47 maça çıktı. Hollandalı futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.

2023'ten bu yana sarı-lacivertliler için top koşturan Oosterwolde'nin piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor. 25 yaşındaki futbolcunun şu ana kadar 109 kez formasını giydiği Fenerbahçe ile 2028'e kadar sözleşmesi var.

 

 

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TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
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