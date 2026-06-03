Robinson, kırık parmağına rağmen Finaller öncesi antrenmanda yer aldı

New York Knicks'in pivotu Mitchell Robinson, Salı günü gerçekleştirilen antrenmanın basına açık bölümünde sağ elinde bandajla görüntülendi.



Knicks, NBA Finalleri'nin ilk maçında San Antonio Spurs ile karşılaşmaya hazırlanırken, Robinson'ın durumu takım için en önemli gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor.



Robinson'ın sağ serçe parmağında kırık bulunuyor. Söz konusu sakatlığın bir maçta ya da takım antrenmanında yaşanmadığı belirtilmişti.



Buna rağmen deneyimli uzun, basına açık bölümde top sürme ve şut çalışmaları yaparken görüldü.



Knicks başantrenörü Mike Brown, antrenman öncesinde oyuncusunun durumuyla ilgili konuştu:



"Açıkçası sakatlık raporunda nasıl yer alacağını bilmiyorum."



NBA Finalleri'nin ilk maçına ilişkin resmi sakatlık raporunun Salı günü ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyordu.



Robinson, aynı gün gerçekleştirilen medya gününde basın karşısına çıkmadı. Bu durum, NBA'in geçmiş yıllarda finaller öncesinde sakatlıktan dönen oyuncular konusunda uyguladığı prosedürlerle uyumlu olarak değerlendirildi.



Mevcut Knicks kadrosunda Robinson kadar uzun süredir takımda bulunan başka bir oyuncu bulunmuyor. Robinson, Knicks formasıyla bugüne kadar 445 maça çıktı. Bu rakam, mevcut kadrodaki herhangi bir oyuncudan 105 maç daha fazla.



Knicks'in bu sezonki playoff yolculuğunda oynadığı 14 maçın yalnızca birini kaçıran Robinson, özellikle ribaund ve savunma alanında kritik katkılar verdi.



Tecrübeli pivot playofflarda saha içinden 38'de 28 isabet bularak yüzde 74'lük olağanüstü bir yüzde yakalarken, serbest atış çizgisinde ise 43'te 13 isabetle yalnızca yüzde 30'da kaldı.



2.13 metre boyunda ve yaklaşık 125 kilogram ağırlığındaki Robinson, takımın en iri oyuncusu olarak gösteriliyor ve Karl-Anthony Towns'tan da biraz daha ağır durumda.



Knicks'in bu seride uzun oyuncularına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymasının ise çok net bir sebebi var: Spurs'ün 2.24 metrelik süper yıldızı Victor Wembanyama.



Wembanyama, rakip savunmaların sürekli olarak birden fazla oyuncu göndermek zorunda kaldığı eşsiz bir tehdit olarak öne çıkıyor.



Robinson ise geçtiğimiz hafta sakatlığının ortaya çıkmasının ardından sosyal medya hesabından şu mesajı paylaşmıştı:



"Özellikle hayatımın böyle bir döneminde bana gösterdiğiniz sevgi ve destek için hepinize ne kadar teşekkür etsem az. Bunun için mücadele ettiğim her şeyi atlatmak 100 kat daha kolay hale geliyor."



