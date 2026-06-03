LeBron'un kampı tembih etti: "Spekülasyon yapmayın"

NBA'de sezonun sona ermesine rağmen LeBron James'in geleceği hakkındaki belirsizlik sürüyor.

calendar 03 Haziran 2026 13:04
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
LeBron'un kampı tembih etti: 'Spekülasyon yapmayın'
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Los Angeles Lakers'ın süper yıldızı henüz gelecek sezon hangi takımda forma giyeceğine dair net bir işaret vermiş değil.

Ortaya atılan sayısız iddia ve spekülasyonun ardından NBA muhabiri Jake Fischer, LeBron cephesinden kendisine doğrudan bir mesaj geldiğini açıkladı.

Fischer, Bleacher Report'taki canlı yayınında şu ifadeleri kullandı:

"LeBron'un ekibi bana, onun nerede oynayacağı konusunda spekülasyon yapmamam gerektiğini söyledi."

41 yaşındaki yıldızın 52.6 milyon dolarlık sözleşmesi sona eriyor ve LeBron bu yaz sınırsız serbest oyuncu konumuna gelecek.

James daha önce yaptığı açıklamalarda nihai kararını ağustos ayına kadar vermeyebileceğini ifade etmişti.

Basketbol dünyası şu anda LeBron'un kariyerindeki bir sonraki adımın ne olacağını merak ediyor. Lakers ile devam edip etmeyeceği ya da kariyerinde ikinci kez Cleveland Cavaliers'a dönüp dönmeyeceği büyük bir tartışma konusu.

Ancak şimdiden netleşen bir detay bulunuyor.

Haberlere göre LeBron, yeni sözleşmesinde takımına maaş konusunda kolaylık sağlayacak, piyasa değerinin altında bir anlaşmaya sıcak bakmıyor.

Bu nedenle NBA dünyası, LeBron James'in geleceği konusunda şimdilik bekleyip gelişmeleri takip etmekten başka bir seçenek bulamıyor.

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