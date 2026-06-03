Frazier: 'Brunson şampiyon olursa, Knicks tarihinin en büyükleri arasına girer'

NBA Finalleri'nde mücadele edecek olan Jalen Brunson'ın peşinde olduğu şey yalnızca bir şampiyonluk olmayabilir.



Knicks'i şampiyonluğa taşıması halinde Brunson, yalnızca kulüp tarihinin en büyük oyuncusu tartışmalarına dahil olmakla kalmayacak, aynı zamanda New York spor tarihinin ölümsüz isimleri arasındaki yerini de alacak.



Henüz New York'taki dördüncü sezonunu geçiren Brunson, NBA'in 80 yıllık tarihinde yer alan Knicks organizasyonunun rekor kitaplarında şimdiden önemli bir yer edinmiş durumda. Yıldız oyun kurucu, kulüp tarihinin playofflarda en çok sayı atan oyuncuları listesinde üçüncü sıraya yükseldi.



Knicks, Brunson'ın 2022 yazında takıma katılmasının ardından her sezon playofflarda tur atlamayı başardı. New York temsilcisi, Brunson öncesindeki yaklaşık 20 yıllık süreçte yalnızca bir playoff serisi kazanabilmişti.



Şimdi ise Knicks, 1999'dan bu yana ilk kez NBA Finalleri'nde yer alıyor ve 1973'ten bu yana ilk şampiyonluğunu kazanma fırsatına sahip.



Kulüp tarihinin en büyük oyuncuları denildiğinde genellikle Patrick Ewing, Walt Frazier ve Willis Reed isimleri ilk sıralarda gösteriliyor. Ancak Brunson'ın bu sezon takımı şampiyonluğa taşıması halinde, onun bu isimlerin de önüne geçebileceğini savunanlar bulunuyor.



Knicks efsanesi Walt Frazier konu hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:



"Şu anda bile birçok insan onu Knicks tarihinin en büyük oyuncusu olarak görüyor çünkü takımı finallere taşıdı. Eğer şampiyonluğu da kazanırsa bu görüş daha da güçlenecek."



"Ben şahsen onun şu an için en büyük Knicks oyuncusu olduğunu düşünmüyorum. Ben her zaman Willis Reed derim. Willis Reed ise Patrick Ewing der. Patrick de Patrick Ewing der."



"Ancak şunu kesinlikle söyleyebilirim ki, eğer bu şampiyonluğu New York'a getirirse onu kesinlikle Knicks'in Mount Rushmore'una koyarız."



Brunson playofflarda maç başına 26.9 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Bu rakam, normal sezondaki 26 sayı ortalamasının da üzerinde.



Doğu Konferansı Finalleri MVP'si olan Brunson, final serisine çıkmasıyla birlikte ayrıca tarihe de geçecek. Babası ve aynı zamanda Knicks yardımcı antrenörü olan Rick Brunson, 1999 yılında Knicks formasıyla NBA Finalleri'nde mücadele etmişti. Böylece Jalen ve Rick Brunson, aynı franchise ile NBA Finalleri'nde yer alan ilk baba-oğul ikilisi olacak.



