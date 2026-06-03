Shams Charania'dan Giannis bombası: "Knicks defteri kapandı gibi..."

NBA Finalleri'ne 27 yıl aradan sonra geri dönen New York Knicks için artık Giannis Antetokounmpo transferi gerçekçi bir senaryo olmaktan çıkmış olabilir.

calendar 03 Haziran 2026 13:03
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Shams Charania'dan Giannis bombası: 'Knicks defteri kapandı gibi...'
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NBA Finalleri'ne 27 yıl aradan sonra geri dönen New York Knicks için artık Giannis Antetokounmpo transferi gerçekçi bir senaryo olmaktan çıkmış olabilir.

ESPN'in ünlü muhabiri Shams Charania, Tracy McGrady'nin "Cousins" podcastine konuk olduğu programda Knicks ile Giannis arasındaki geçmiş görüşmelere dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Charania'nın ifadelerine göre Knicks geçmişte Milwaukee Bucks'a çeşitli teklifler sundu ancak taraflar hiçbir zaman ortak noktada buluşamadı.

"Knicks bazı teklifler yaptı ancak onların görüşü Bucks'ın aslında Giannis'i göndermek istemediği yönündeydi."

"Bucks cephesi ise Knicks'in sunduğu tekliflerin Giannis'i takas etmeyi ciddi şekilde değerlendirecek kadar güçlü olmadığını düşünüyordu."

Charania, iki tarafın da zamanla bu ihtimali rafa kaldırdığını söyledi:

"Günün sonunda bu konuyu kapattılar. Şimdi Knicks NBA Finalleri'nde ve bence artık güvenle söyleyebiliriz ki Giannis'in gelecek sezon forma giyebileceği takımlar arasında Knicks yer almayacak."

"Onun için başka hedef yerleri olacak."

Knicks'in uzun yıllardır Giannis'i yakından takip eden takımlardan biri olduğu biliniyor.

Geçmişte çıkan haberlerde ise Yunan süper yıldızın, Milwaukee dışında forma giyebileceği tek yer olarak New York'u gördüğü öne sürülmüştü.

Antetokounmpo'nun rekabetçi yapısı nedeniyle Knicks'i 1973'ten bu yana ilk şampiyonluğuna taşımak fikrinden etkilendiği yönünde yorumlar da yapılmıştı.

Ancak bugün gelinen noktada Knicks, şampiyonluğa yalnızca dört galibiyet uzaklıkta.

Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns, OG Anunoby, Mikal Bridges ve Josh Hart önderliğindeki ekip, Giannis olmadan da zirveye oynayabileceğini göstermiş durumda.

Dolayısıyla Spurs karşısında şampiyonluğa ulaşılması halinde Knicks yönetiminin mevcut çekirdeğe duyduğu güven tamamen doğrulanmış olacak.

Charania da bu görüşe katıldığını belirtti:

"Knicks, inşa ettikleri yapıya her zaman büyük bir güven duydu. Şu anda da bunun sonuçlarını görüyoruz."

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