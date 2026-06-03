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Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB
Dünya Kupası 2026
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Turnuvaya SADECE KALDI!

Dünya Kupası tarihi: 1986

Meksika'da düzenlenen 13. Dünya Kupası'nda zafer, ikinci kez Arjantin'in oldu. Arjantinli Diego Maradona'nın İngiltere'ye elle attığı gol, turnuvaya damga vurdu. Tribünlerde kullanılan "Meksika dalgası", ilk kez bu kupada yapıldı

calendar 03 Haziran 2026 14:03
Dünya Kupası tarihi: 1986
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1986 FIFA Dünya Kupası, ülkede yaşanan depremde yaklaşık 30 bin kişiyi kaybeden Meksika'ya verildi.

Dünya Kupası'nı düzenlemeye hak kazanan Kolombiya, yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle ev sahipliğinden çekildi.

Kolombiya'nın çekilmesiyle Meksika, 1970'ten sonra turnuvaya ikinci kez ev sahipliği yaptı. Böylece ilk kez bir ülke, FIFA Dünya Kupası'nı ikinci defa organize etme şansını yakaladı.

Katılan 24 takım

Danimarka, Irak ve Kanada, 1986'da ilk kez Dünya Kupası'na katıldı.

Avrupa'dan 14, Afrika, Kuzey-Orta Amerika ve Asya'dan ikişer, Güney Amerika'dan 4 olmak üzere 24 takım, 1986 Meksika'da yer aldı.

Bu Dünya Kupası'nda mücadele eden ülkeler, Cezayir, Mısır, Irak, Güney Kore, Belçika, Bulgaristan, Danimarka, İngiltere, Fransa, Batı Almanya, Macaristan, İtalya, Kuzey İrlanda, Polonya, Portekiz, İskoçya, SSCB, İspanya, Kanada, Meksika, Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay oldu.

Maradona efsanesi

1986 Dünya Kupası, Arjantinli futbolcu Diego Armando Maradona'nın yıldızlaştığı kupa olarak tarihe geçti.

Arjantin'in Dünya Kupası'nı kazanmasında önemli rol oynayan Maradona, 7 maçta attığı 5 golle takımının en skorer futbolcusu olarak da dikkati çekti.

"Tanrı'nın eli"

Meksika'daki Dünya Kupası'na damga vuran olay, Maradona'nın İngiltere'ye eliyle attığı goldü.

Arjantin ile İngiltere arasında oynanan ve Güney Amerika temsilcisinin 2-1 kazandığı çeyrek final maçında Maradona, takımının 2 golüne de imza attı.

Maradona, Azteca Stadı'nda 114 bin 580 kişinin izlediği maçta İngiliz kaleci Peter Shilton'ı eliyle attığı golle mağlup ederken Tunuslu hakem Ali Bennaceur, orta sahayı gösterdi. İngiliz futbolcuların itirazlarına rağmen hakemin kararı değişmedi. Maradona, daha sonra verdiği röportajda bu gol için "Tanrı'nın eli" ifadesini kullandı.

Arjantinli futbolcunun aynı maçta orta sahadan aldığı topla İngilizleri çalımlayıp attığı gol de kupa tarihinin en güzel golleri arasında gösterildi.

Arjantin-Batı Almanya finali

Kupanın yarı finalinde Arjantin, Belçika'yı, Batı Almanya da Fransa'yı aynı skorla 2-0 geçerek adlarını finale yazdırdı.

Başkent Meksiko'daki Azteca Stadı'nda 114 bin 600 seyirci önünde oynanan final maçında, 23. dakikada Jose Brown, 56. dakikada Jorge Valdano ve 84. dakikada Jorge Burruchaga'nın attığı gollerle Arjantin, Batı Almanya karşısında 3-2 galip geldi ve ikinci kez kupayı müzesine götürdü. Batı Almanya'nın golleri ise 74. dakikada Karl-Heinz Rummenigge ve 81. dakikada Rudi Völler'den geldi.

Belçika'yı 4-2 mağlup eden Fransa ise dünya üçüncülüğünü elde etti.

"Meksika dalgası"

Günümüzde de tribünlerde kullanılan "Meksika dalgası", 1986 Dünya Kupası'nda ortaya çıktı.

Taraftarların ayağa kalkıp ellerini havaya açarak yaptığı görsel şov, 1986'dan günümüze tribünlerin vazgeçmediği bir hareket oldu.

Fas, grup lideri oldu

Meksika'daki Dünya Kupası'nın en büyük sürprizlerinden birini, Fas gerçekleştirdi.

F Grubu'nda İngiltere, Polonya ve Portekiz gibi güçlü ekiplerle eşleşen Fas, rakiplerini geride bırakarak lider oldu.

İngiltere ve Polonya ile golsüz berabere kalıp Portekiz'i 3-1 mağlup eden Fas, 4 puanla adını ikinci tura yazdırdı. Fas, grup lideri olarak ikinci tura çıkan ilk Afrika ülkesi unvanını kazandı.

Fas, son 16 turunda Batı Almanya'ya 1-0 yenilerek elendi.

Gol kralı Lineker

Meksika'daki Dünya Kupası'nda gol krallığına, İngiliz futbolcu Gary Lineker ulaştı.

Lineker, oynadığı 5 maçta fileleri 6 kez havalandırdı. İspanyol Emilio Butragueno, Brezilyalı Careca ve Arjantinli Diego Maradona, 5'er golle ikinci sırayı paylaştı.

52 maçta 132 gol

1986 Dünya Kupası'nda oynanan 52 maçta 132 gol atıldı.

Maç başına 2,5 gol ortalaması ile oynanan turnuvanın en skorer takımı ise 14 golle Arjantin oldu.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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