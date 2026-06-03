Tire FK'yı Gaziemirspor aldı

Tire 2021 FK, kulüp devri sürecini tamamlayarak yeni sezondan itibaren Gaziemirspor çatısı altında faaliyet göstereceğini açıkladı.

calendar 03 Haziran 2026 14:05
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Tire FK'yı Gaziemirspor aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News


İzmir futbolunda bir süredir konuşulan kulüp devirlerinin ilki tamamlanıyor.

3'üncü Lig'de mücadele eden Tire temsilcisi Tire 2021 FK'yı Bölgesel Amatör Lig'deki Gaziemirspor'un devraldığı açıklandı. Tire'de daha önce 2019 yılında Tire 1922 satılıp Bucaspor 1928 adını almıştı. 2021 yılında kurulan Tire 2021 FK ise geçen yıl Hüma Yüksel'den Özkan Karadaş'a devredilmişti. Tire kulüpleri bu gelişmeyle üçüncü kez devredilecek. Gaziemirspor ise geçen sezon play-off oynamasına rağmen 3'üncü Lig'e çıkamamıştı.

İsmi, Tire FK yerine 2'nci Lig'deki Menemen FK'yı devralacağı haberleriyle anılan Tire 2021 FK Başkanı Özkan Karadaş, "Yeni sezondan itibaren futbol faaliyetlerimizi Gaziemir çatısı altında sürdürme kararı almış bulunmaktayız. Kulübümüzün vizyonu, yönetim anlayışı ve hedefleri doğrultusunda Gaziemir'de aynı kararlılık ve inanç ile yolumuza devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Gaziemirspor ise devrin resmi olarak tamamlanma aşamasında olduğunu duyurup, "Bugün kamuoyuna yansıyan gelişmeler üzerine, kulübümüzün geleceğine ilişkin önemli bir sürecin içerisinde olduğumuzu paylaşmak isteriz. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana hedefimiz; Gaziemir Spor'u daha güçlü, daha sürdürülebilir ve daha büyük hedeflere yürüyen bir yapıya kavuşturmaktı. Bu doğrultuda uzun süredir üzerinde çalıştığımız projelerde önemli bir aşamaya gelinmiştir. Şunu herkes bilmelidir ki; attığımız her adımın merkezinde Gaziemir Spor'un menfaatleri, Gaziemir'in geleceği ve yeşil-beyaz sevdamız bulunmaktadır. Gaziemir Spor'un geleceğini yakından ilgilendiren gelişmelere ilişkin resmi ve kapsamlı açıklamamız çok yakında kamuoyuyla paylaşılacaktır. Biraz daha sabır. Tarih yazmaya çok az kaldı" mesajını yayımladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.