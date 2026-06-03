Burhan Eşer'in önceliği Bodrum FK

Burhan Eşer, bahis soruşturması nedeniyle aldığı 6 aylık cezanın sona ermesinin ardından sahalara dönmeye hazırlanırken, sözleşmesinin bitimine rağmen önceliğinin Bodrum FK ile yola devam etmek olduğunu açıkladı.

calendar 03 Haziran 2026 13:58 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2026 14:01
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Burhan Eşer'in önceliği Bodrum FK
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1'inci Lig ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü'nde geçen sezon görevi başındayken bahis soruşturması sonucu 6 ay men cezası alan teknik direktör Burhan Eşer sahalara geri dönüyor.

Cezasını tamamlayan genç teknik adamın 30 Haziran 2026 tarihinde Bodrum FK ile sözleşmesi sona ererken, yönetimin Eşer'le masaya oturacağı kaydedildi. Eşer ise yaptığı açıklamada, "Benim önceliğim Bodrum Futbol Kulübü" ifadelerini kullandı.

Yeşil-beyazlılara 2021-2022 sezonunda önce futbolcu olarak hizmet eden Eşer, daha sonra teknik direktörler İsmet Taşdemir, Volkan Demirel ve Jose Morais'in yardımcılıklarını üstlendi.

Geçen sezon başında Bodrum FK'da teknik direktörlüğe başlayan 41 yaşındaki çalıştırıcı, Ocak 2026'da yürütülen bir bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Futbol Disiplin Talimatı uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası aldı. Burhan Eşer'in yokluğunda takımı teknik sorumlu Sefer Yılmaz sahaya çıkardı. Bodrum FK, sezonu 4'üncü sırada bitirip adını play-offa yazdırdı. Yarı finalde Çorum Futbol Kulübü'ne elenen Ege temsilcisi, Süper Lig'e yükselme şansını kaçırmıştı.

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