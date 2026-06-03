Muğlaspor'dan Mehmet Sepil'e ziyaret

Yeni sezonda tarihinde ilk kez 1'inci Lig'de mücadele edecek Muğlaspor'da başkan Menaf Kıyanç, yönetim kurulu üyeleri Abdullah Eskihisarlı ve Şenol Çiçek ile Denetleme Kurulu Başkanı Hamza Akercan, kulübün kurucu başkanı merhum Latif Sepil'in yeğeni, iş insanı ve Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil'i ziyaret etti.



Ziyarette, Göztepe Sportif Direktör Yardımcısı Ali Dönmez ile İdari Direktör Aktuğ Sönmez de yer aldı. Gerçekleşen ziyarette, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Mehmet Sepil yeni sezon öncesi Muğlaspor'a başarılar diledi. Sepil, Muğlaspor'a geçen sezon 2'nci Lig'deki play-off finali öncesi şampiyonluk primi olarak 5 milyon TL'lik destekte bulunmuştu.



KIYANÇ ADAY OLMADIĞINI TEKRARLADI



Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, yönetim kurulu üyeleri ve kulüp personeli, 1967 Muğlaspor Taraftarlar Derneği tarafından düzenlenen plaket törenine katıldı. Muğlaspor'un şampiyonluğuna giden yolda verilen emekler dolayısıyla Kıyanç, yönetim kurulu üyeleri ve kulüp personeline plaket takdim edildi. Muğlaspor'u 3 yıl içinde Bölgesel Amatör Lig'den art arda 3 şampiyonlukla 1'inci Lig'e taşıyan Menaf Kıyanç, taraftarlara yaptığı açıklamada cuma günü yapılacak kongrede aday olmayacağı kararını yineledi. Hafta başında il protokolü ile kulübün geleceğiyle ilgili toplantı yapıp beklediği mali desteği bulamamaktan yakınan Kıyanç, "Toplantıya kadar yüzde 99 aday değildim, toplantıdan sonra yüzde 100 aday değilim" dedi.



