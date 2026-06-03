A Milli Kadın Voleybol Takımının "yeni" VNL hedefleri

Mehmet Akif Üstündağ, 2026 FIVB Milletler Ligi'nde yer alacak A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yeni hedefler için mücadele edeceğini söyledi.

calendar 03 Haziran 2026 14:08
Haber: AA, Fotoğraf: AA
A Milli Kadın Voleybol Takımının 'yeni' VNL hedefleri
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Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) yer alacak A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yeni hedefler için mücadele edeceğini söyledi.

Milli takım, VNL'in 3-7 Haziran'daki ilk etabını Brezilya'da, 17-21 Haziran'daki 2. etabını Ankara'da, 8-12 Temmuz'daki 3. etabını ise Japonya'da oynayacak. Ay-yıldızlı ekip, üç etap sonunda puan cetvelinde ilk 8'e kalması halinde 22-26 Temmuz'da Çin'in Makao kentindeki final etabında yer alacak.

Federasyon Başkanı Üstündağ, Milletler Ligi müsabakaları öncesinde açıklamalarda bulundu.

Üstündağ, Türk voleybolunun son yıllarda hem milli takım hem de kulüpler düzeyinde dünyanın en güçlü markalarından biri haline geldiğini belirterek "Kadın milli takımımızın bu seviyeyi her yıl sahaya yansıtmaya devam ediyor. Milletler Ligi, bizim için dünyanın en iyi takımlarıyla rekabet ettiğimiz çok önemli bir organizasyon. 2023 yılında elde ettiğimiz şampiyonluk hepimiz için çok değerliydi. Ancak spor sürekli kendinizi yenilemeniz gereken bir alan. Biz geçmiş başarılarla yetinmeyen, her turnuvaya yeni hedeflerle çıkan bir yapıya sahibiz. Oyuncularımıza, teknik ekibimize ve takımımıza güveniyoruz. Hedefimiz her zaman olduğu gibi ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve madalya mücadelesinin içinde yer almak." ifadelerini kullandı.

Kadrodaki genç oyuncuların A Milli Takım seviyesinde oynamalarının gelişimleri ve takımın geleceği için önemli olduğuna dikkati çeken Üstündağ, "Milletler Ligi bizim için dünyanın en iyi takımlarıyla rekabet ettiğimiz çok önemli bir organizasyon. Genç oyuncularımızın uluslararası seviyede tecrübe kazanması ve milli takım atmosferini deneyimlemesi açısından çok önemli bir fırsat olarak görüyorum. Son yıllarda genç sporcularımızın uluslararası arenada gösterdiği performanslar da bize umut veriyor. Rekabetin yüksek olduğu bir ortamda yeni ve genç isimlerin ortaya çıkması Türk voleybolunun sürdürülebilir başarısının en önemli göstergelerinden biri." diye konuştu.

Ankara'da "yıldızlar geçidi"

Üstündağ, organizasyonun Ankara'da oynanacak ikinci etabında önemli isimlerin izlenebileceği bilgisini verdi.

Melissa Vargas, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Gizem Örge, Cansu Özbay, Hande Baladın, Elif Şahin'in çalışmalarına başladığını aktaran Üstündağ, "Son kararı teknik ekibimiz verecek ancak şu anda Ankara'daki etapta kadroda yer almaları yönünde bir planlama bulunuyor. Taraftarlarımızın bu organizasyonda yıldız oyuncularımızı sahada göreceğini söyleyebilirim." dedi.

Milletler Ligi'nin Avrupa Şampiyonası için önemli bir hazırlık süreci olduğunun altını çizen Üstündağ, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ankara'da düzenlenecek Milletler Ligi etabı ve ardından İstanbul'da ev sahipliği yapacağımız Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarımız devam ediyor. İlgili kurumlarımız ve paydaşlarımızla koordinasyon içerisinde çalışıyoruz. Taraftarlarımızın oluşturduğu atmosferi tüm dünya yakından biliyor. Milli takımımızı destekleyen voleybolseverlerin ve ay-yıldızlı bayraklarımızın tribünleri süslediği dolu salonların olduğu bir voleybol şöleni bekliyoruz. Hem sporcularımız hem de taraftarlarımız için unutulmaz bir atmosfer oluşacağını düşünüyoruz. Sahadaki performansımızla ve ev sahipliğimizle ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum."

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