Göztepe, Armstrong'u 1,5 milyon sterline bitirdi

Göztepe, İngiliz ekibi Bristol City'nden İrlandalı forvet Sinclair Armstrong'u 1,5 milyon sterlin bonservis bedeliyle transfer ederek yeni sezonun ilk dış transferini gerçekleştirdi.

calendar 03 Haziran 2026 14:57
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe, Armstrong'u 1,5 milyon sterline bitirdi
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Göztepe, Armstrong'u 1,5 milyon sterline bitirdi

Süper Lig ekiplerinden Göztepe ilk dış transferini gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılılar İngiltere Championship ekiplerinden Bristol City'nin İrlandalı golcüsü Sinclair Armstrong'u kadrosuna dahil etti.

Göz-Göz'ün Bristol City ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki oyuncuyu 1,5 milyon sterlin karşılığında renklerine bağladığı bildirildi.

İzmir'e gelip sağlık kontrollerinden geçen oyuncu yeni sezonda takımın gol ayağı olacak.

Geride kalan sezonda Bristol City'de 45 resmi müsabakaya çıkan Armstrong 1824 dakika süre alıp 4 gol attı. Oyuncu 1 kez de İrlanda A Milli Takımı'nda görev aldı.

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