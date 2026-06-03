Knicks'in 53 yıllık hasreti mi bitecek, yoksa Spurs yeni bir hanedanlık mı kuracak?

NBA'de gözler, bu gece sabaha karşı başlayacak New York Knicks-San Antonio Spurs final serisine çevrildi.



Bir tarafta 53 yıllık şampiyonluk özlemini sona erdirmeye çalışan New York Knicks, diğer tarafta ise Victor Wembanyama liderliğinde yeni bir hanedanlık kurmaya hazırlanan San Antonio Spurs bulunuyor.



1999 NBA Finalleri'nin rövanşı niteliğindeki eşleşme, yalnızca bir şampiyonluk mücadelesi değil; aynı zamanda iki farklı basketbol hikâyesinin de kesişme noktası olacak.



Batı Konferansı'nı 62 galibiyet ve 20 mağlubiyetle ikinci sırada tamamlayan Spurs, playoff yolculuğunda Portland Trail Blazers'ı 4-1, Minnesota Timberwolves'u 4-2 ve son şampiyon Oklahoma City Thunder'ı 4-3 mağlup ederek finale yükseldi.



Doğu Konferansı'nda sezonu 53 galibiyet ve 29 mağlubiyetle üçüncü sırada bitiren Knicks ise Atlanta Hawks'ı 4-2, Philadelphia 76ers ve Cleveland Cavaliers'ı ise 4-0'lık serilerle geçerek 1999'dan bu yana ilk kez NBA Finalleri'ne kalmayı başardı.



Ancak bu seriyi özel kılan yalnızca iki takımın başarısı değil.



Bir yanda Jalen Brunson liderliğinde yıllardır özlenen günlerine dönen Knicks, diğer yanda ise Victor Wembanyama'nın etrafında şekillenen ve uzun yıllar boyunca ligin zirvesinde kalması beklenen Spurs yer alıyor.



BRUNSON TARİHE GEÇMEYE HAZIRLANIYOR



New York'un finallere ulaşmasındaki en büyük pay sahibi şüphesiz Jalen Brunson oldu.



Playofflarda maç başına 26.9 sayı ve 6.6 asist ortalamaları yakalayan yıldız oyun kurucu, Doğu Konferansı Finalleri MVP'si seçildi ve Knicks taraftarlarının yıllardır beklediği lider figürüne dönüştü.



Kulüp efsanelerinden Walt Frazier'e göre Brunson'ın önünde yalnızca bir adım kaldı.



Frazier, Knicks'in şampiyon olması halinde Brunson'ın kulüp tarihinin en büyük oyuncuları arasında gösterileceğini belirterek, "Eğer bu şampiyonluğu New York'a getirirse onu Knicks'in Mount Rushmore'una koyarız." ifadelerini kullandı.



Brunson'ın başarısı yalnızca saha içi performansla sınırlı değil.



Babası Rick Brunson'ın 1999 yılında Knicks formasıyla NBA Finalleri'nde yer almasının ardından ikili, aynı organizasyonla finallerde görev yapan ilk baba-oğul olarak tarihe geçmeye hazırlanıyor.



WEMBANYAMA ÇAĞI RESMEN BAŞLIYOR MU?



Spurs cephesinde ise tüm gözler Victor Wembanyama'nın üzerinde olacak.



2.24 metrelik Fransız yıldız, playofflarda 23.2 sayı, 10.8 ribaund, 2.7 asist ve 3.5 blok ortalamalarıyla oynayarak beklentileri karşılamanın da ötesine geçti.



Özellikle Oklahoma City Thunder'a karşı oynanan Batı Konferansı Finali, birçok gözlemciye göre Wembanyama'nın ligin geleceği değil, bugünü olduğunu gösterdi.



The Athletic'in Spurs muhabiri Jared Weiss'e göre serinin kırılma noktası, Wembanyama'nın Thunder'ın fiziksel oyununa karşı verdiği cevap oldu.



Genç yıldız yalnızca yeteneğiyle değil, olgunluğuyla da Spurs'ü finallere taşıdı.



San Antonio'da birçok kişi bu dönemin, Tim Duncan sonrası yeni bir Spurs hanedanlığının başlangıcı olabileceğine inanıyor.



SERİNİN KADERİNİ BELİRLEYECEK EŞLEŞME: BRUNSON-CASTLE



Finallerdeki en kritik bire bir eşleşmelerden biri Jalen Brunson ile Stephon Castle arasında yaşanacak.



Brunson, final öncesinde genç yıldız hakkında yaptığı açıklamada Castle'ı "özel bir savunmacı" olarak tanımladı.



Normal sezonda iki takım arasında oynanan karşılaşmalarda Castle, Brunson'ı birincil savunmacısı olduğu pozisyonlarda sayı üretemez hale getirmeyi başarmıştı.



Batı Finali'nde Shai Gilgeous-Alexander'a karşı da önemli bir performans ortaya koyan Castle'ın görevi, New York'un hücum motorunu durdurmak olacak.



KNICKS'İN EN BÜYÜK KOZU SAVUNMA



New York'u diğer playoff takımlarından ayıran en önemli özellik savunma performansı oldu.



Knicks, playofflarda 103.5 savunma reytingiyle ligin en iyi savunma takımı konumunda bulunuyor.



Aynı zamanda saha içi yüzdesi, üç sayı yüzdesi ve asist kategorilerinde de playoffların zirvesinde yer alıyorlar.



Uzmanlara göre New York'un şampiyonluğa ulaşmasının yolu, Spurs'ün genç kadrosunu yarı saha hücumuna zorlamaktan geçiyor.



SPURS'ÜN EN BÜYÜK AVANTAJI



San Antonio'nun en önemli silahı ise geçiş hücumları ve savunmadan hücum yaratabilme becerisi.



Thunder serisinde bunu sık sık gösteren Spurs, tempoyu yükselttiğinde ligin en tehlikeli takımlarından biri haline geliyor.



Wembanyama'nın yarattığı tehdit sayesinde oluşan boş alanlar, De'Aaron Fox, Stephon Castle ve Dylan Harper gibi oyunculara da fırsatlar yaratıyor.



ROBINSON GELİŞMESİ KNICKS'E MORAL VERDİ



Final öncesinde Knicks cephesini endişelendiren Mitchell Robinson sakatlığı konusunda da olumlu gelişmeler yaşandı.



Sağ serçe parmağında kırık bulunan deneyimli pivot, takımın son antrenmanında sahaya çıktı.



2.24'lük Wembanyama'ya karşı mücadelede Robinson'ın varlığı New York için büyük önem taşıyor.



Özellikle ribaund ve pota savunmasında Knicks'in en önemli kozlarından biri olması bekleniyor.



1999'UN RÖVANŞI



İki takımın finallerdeki tek buluşması 1999 yılında yaşanmıştı.



Gregg Popovich yönetimindeki Spurs, Tim Duncan ve David Robinson önderliğinde Knicks'i 4-1 mağlup ederek tarihinin ilk NBA şampiyonluğunu kazanmıştı.



Yaklaşık 27 yıl sonra iki ekip yeniden NBA'in en büyük sahnesinde karşı karşıya gelecek.



TARİHİ BİR SERİ DEVAM EDECEK



Bu sezon hangi takım şampiyon olursa olsun NBA tarihinde bir ilk yaşanacak.



Knicks veya Spurs'ün kupaya uzanmasıyla birlikte lig tarihinde ilk kez üst üste sekiz farklı takım şampiyonluk yaşamış olacak.



Son yedi sezonun şampiyonları sırasıyla Toronto Raptors, Los Angeles Lakers, Milwaukee Bucks, Golden State Warriors, Denver Nuggets, Boston Celtics ve Oklahoma City Thunder olmuştu.



FİNAL PROGRAMI



Serinin ilk maçı TSİ 03.30'da San Antonio'da oynanacak.



İlk iki karşılaşmaya Frost Bank Center ev sahipliği yapacak. Daha sonra seri New York'taki Madison Square Garden'a taşınacak.



NBA dünyasının merakla beklediği seride bir tarafta yarım asrı aşan özlemi sonlandırmak isteyen Knicks, diğer tarafta ise yeni bir dönemin başlangıcını yazmaya hazırlanan Spurs olacak.



Basketbolseverleri son yılların en ilgi çekici NBA Finallerinden biri bekliyor.



