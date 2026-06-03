Dusan Vlahovic, Juventus'tan ayrılıyor!

Juventus'ta Dusan Vlahovic için ayrılık kararı çıktı. Sırp golcü ile yapılan yeni sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamazken, 26 yaşındaki futbolcunun Torino ekibinden ayrılacağı belirtildi.

calendar 03 Haziran 2026 15:17
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Dusan Vlahovic, Juventus'tan ayrılıyor!
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Juventus yönetimi, sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek Vlahovic ile son kez masaya oturdu. Ancak taraflar arasında anlaşma sağlanamadı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Bu gelişmenin ardından Vlahovic'in Juventus kariyerini noktalamasına kesin gözüyle bakılıyor.

AVRUPA DEVLERİ DEVREDE

Juventus ile yollarını ayırma kararı alan Vlahovic için Avrupa'dan önemli kulüplerin devrede olduğu öne sürüldü. Bayern Münih, Chelsea, Newcastle United ve Barcelona'nın oyuncunun temsilcileriyle temas kurduğu iddia edildi.

BU SEZON SAKATLIKLARLA BOĞUŞTU

Kariyerine Partizan'da başlayan Vlahovic, genç yaşta Fiorentina'ya transfer olarak Serie A'ya adım attı. Mor menekşelerde gösterdiği çıkışla Avrupa'nın en dikkat çeken forvetlerinden biri haline gelen Sırp golcü, daha sonra 85.4 milyon Euro karşılığında Juventus'un yolunu tuttu.

Bu sezon sakatlıklarla boğuşan yıldız santrfor, kasım ayının sonunda yaşadığı ciddi kas sakatlığı nedeniyle yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kaldı. Buna rağmen Juventus formasıyla 23 resmi maçta 10 gol kaydeden Vlahovic, takımın hücum hattındaki en önemli isimlerinden biri olmayı sürdürdü.

Juventus'a 2022 yılının ocak ayında Fiorentina'dan transfer olan Sırp futbolcu, siyah-beyazlı formayla toplamda 168 maça çıktı ve 68 gol attı.

 

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