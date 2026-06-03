Galatasaray Kulübünde şubelerin görev dağılımı belli oldu

Galatasaray'da yeni yönetim kurulunun şube görev dağılımı belirlenerek tüm spor branşlarının sorumluları yönetim kurulu üyeleri arasında paylaştırıldı.

calendar 03 Haziran 2026 15:15
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray Kulübünde şubelerin görev dağılımı belli oldu
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Galatasaray Kulübünde Dursun Özbek başkanlığındaki yeni yönetim kurulunun şubelerdeki görev dağılımı belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre 23 Mayıs'ta gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurul neticesinde yönetimi devralan 93. yönetim kurulunun şubelerdeki görev bölümü şöyle:

Erkek Basketbol: Mecit Mert Çetinkaya

Kadın Basketbol: Mehmet Saruhan Cibara

Tekerlekli Sandalye Basketbol: Mehmet Saruhan Cibara

Kadın Voleybol: Mehmet Saruhan Cibara, Ömer Sarıgül

Erkek Voleybol: Mehmet Saruhan Cibara, Ömer Sarıgül

Yelken: Bora İsmail Bahçetepe, Tanur Lara Yılmaz

Kürek: Metin Öztürk

Sutopu: Bora İsmail Bahçetepe, Tanur Lara Yılmaz

Yüzme: Bora İsmail Bahçetepe, Tanur Lara Yılmaz

Otizm Yüzme Şubesi: Tanur Lara Yılmaz

Atletizm: Eray Yazgan, Mecit Mert Çetinkaya

Judo: Emir Aral

Binicilik: Metin Öztürk, Ozan Bingöl Yurtsever

Briç: Mehmet Saruhan Cibara

Tenis: Mehmet Saruhan Cibara

Espor: Ozan Bingöl Yurtsever

Satranç: Tanur Lara Yılmaz

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TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
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