Thunder, Alex Caruso'yu 'dokunulmaz' olarak görüyor

Oklahoma City Thunder'ın tecrübeli guardı Alex Caruso, kulübün uzun vadeli planlarında vazgeçilmez isimlerden biri olarak görülüyor.



Lig kaynaklarından elde edilen bilgilere göre Thunder yönetimi, önümüzdeki yıllarda maaş bütçesinde yaşanacak büyük artışlara rağmen Caruso'yu takımın çekirdek kadrosunun "dokunulmaz" parçalarından biri olarak değerlendiriyor.



2024 yazında imzaladığı 4 yıllık ve 81 milyon dolarlık sözleşmenin ikinci sezonuna girmeye hazırlanan Caruso, hem saha içindeki performansı hem de liderlik özellikleriyle organizasyon içerisinde büyük değer kazandı.



Kaynaklar, Thunder'ın mali baskılarla karşı karşıya kalmasına rağmen Caruso'nun takım içindeki statüsünün değişmesinin beklenmediğini aktardı.



Oklahoma City'de maaş yükü önümüzdeki yıllarda ciddi şekilde artacak.



Bu sezon toplamda 58.5 milyon dolar kazanan Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams ve Chet Holmgren üçlüsünün maaşı gelecek sezon 123.8 milyon dolara yükselecek.



Bu rakamın 2027-28 sezonunda ise 150.8 milyon dolara ulaşması bekleniyor.



Aynı dönemde genç guard Cason Wallace için yapılabilecek olası sözleşme uzatmasının da mali tabloyu daha da ağırlaştıracağı belirtiliyor.



Thunder'ın gelecek sezon için toplam takım maaşının 250.5 milyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.



Bu rakamın NBA'in ikinci vergi sınırını aşacağı ve kulübe 200 milyon doların üzerinde lüks vergisi yükü getirebileceği ifade ediliyor.



Buna rağmen organizasyonun maliyetleri azaltmak adına bazı tamamlayıcı oyuncularla yollarını ayırabileceği, ancak Caruso'nun bu grubun içinde yer almadığı kaydedildi.



Thunder, bu sezon üst üste üçüncü kez Batı Konferansı'nı lider tamamlamasına rağmen Batı Konferansı Finalleri'nde San Antonio Spurs'e yedi maç sonunda elendi.



Seride Caruso, Gilgeous-Alexander'ın ardından Oklahoma City'nin en etkili oyuncularından biri olarak gösterildi.



Tecrübeli guard da sezonun sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada Oklahoma City'de kalmak istediğini açıkça dile getirmişti.



Thunder, Caruso'yu Haziran 2024'te Chicago Bulls'a gönderdiği Josh Giddey karşılığında kadrosuna katmıştı.



