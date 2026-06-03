Pelicans, eski Warriors şampiyonlarını takasa açtı!

New Orleans Pelicans'ın, kadrosunda kapsamlı değişiklikler yapmaya hazırlandığı ve üç oyuncusunu takas görüşmelerinde aktif şekilde değerlendirdiği öne sürüldü.

calendar 03 Haziran 2026 15:23
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Pelicans, eski Warriors şampiyonlarını takasa açtı!
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New Orleans Pelicans'ın, kadrosunda kapsamlı değişiklikler yapmaya hazırlandığı ve üç oyuncusunu takas görüşmelerinde aktif şekilde değerlendirdiği öne sürüldü.

NBA muhabiri Brandon Robinson'ın haberine göre Pelicans, yalnızca Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown için olası bir hamle üzerinde çalışmıyor; aynı zamanda kadro yapılanmasını değiştirecek ikincil takaslar üzerinde de yoğun şekilde mesai harcıyor.

Haberde, New Orleans'ın Jordan Poole, Jordan Hawkins ve Kevon Looney için takas görüşmeleri yürüttüğü belirtildi.

Kulüp yönetiminin söz konusu üç oyuncuyu, büyük çaplı takaslarda maaş dengeleme unsuru olarak değerlendirdiği ifade edildi.

Pelicans'ın ana rotasyon planlarında yer almayan oyuncuların, özellikle çok takımlı takas senaryolarında önemli rol oynayabilecek kontratlara sahip olduğu vurgulandı.

NBA Draftı ve serbest oyuncu döneminin yaklaşmasıyla birlikte New Orleans'ın yaz aylarında transfer piyasasının en hareketli ekiplerinden biri olmasının beklendiği kaydedildi.

Haberde ayrıca Pelicans'ın Jaylen Brown için ciddi bir girişimde bulunması halinde olası paketin merkezinde;

Dejounte Murray
Trey Murphy III
önemli draft hakları

bulunabileceği belirtildi.

Jordan Poole, 2022 yılında Golden State Warriors ile NBA şampiyonluğu yaşamıştı.

Kevon Looney ise Warriors formasıyla geçirdiği 10 sezon boyunca üç NBA şampiyonluğu kazanmış ve organizasyonun önemli parçalarından biri olmuştu.

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