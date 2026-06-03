Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı

Trabzonspor, Ukraynalı oyuncusu Oleksandr Zubkov'un 4 milyon Euro artı 500 bin Euro bonservis bedeliyle Yunanistan'ın AEK kulübüne transfer olduğunu açıkladı.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş'den, Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcumuz Oleksandr Zubkov'un, AEK Kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre AEK Kulübü, kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak 4 milyon euro ödeme yapacaktır. Ayrıca AEK, kulübümüze, şarta bağlı bonus olarak 500 bin euro ile futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 10'unu ödeyecektir."
TRABZONSPOR'DA NE YAPTI?
29 yaşındaki orta saha oyuncusu, bordo-mavili kulübe Shakhtar Donetsk'ten Şubat 2025'te katılmıştı. Zubkov, Trabzonspor ile geçirdiği 1,5 sezonda 57 maça çıkarken, 12 kez fileleri havalandırmayı başarmıştı. Ukraynalı oyuncu, ayrıca Karadeniz temsilcisiyle 1 defa Türkiye Kupası sevinci yaşadı.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş'den, Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcumuz Oleksandr Zubkov'un, AEK Kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre AEK Kulübü, kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak 4 milyon euro ödeme yapacaktır. Ayrıca AEK, kulübümüze, şarta bağlı bonus olarak 500 bin euro ile futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 10'unu ödeyecektir."
TRABZONSPOR'DA NE YAPTI?
29 yaşındaki orta saha oyuncusu, bordo-mavili kulübe Shakhtar Donetsk'ten Şubat 2025'te katılmıştı. Zubkov, Trabzonspor ile geçirdiği 1,5 sezonda 57 maça çıkarken, 12 kez fileleri havalandırmayı başarmıştı. Ukraynalı oyuncu, ayrıca Karadeniz temsilcisiyle 1 defa Türkiye Kupası sevinci yaşadı.