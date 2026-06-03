Haber Tarihi: 03 Haziran 2026 16:59 - Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2026 16:59

Dilan Polat koruması Can Polat kimdir, öldü mü?

İzmir'de tatil yapan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı düzenlendi. Çiftin korumalığını yapan ve Engin Polat'ın kuzeni olduğu belirtilen Can Polat, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Dilan Polat koruması Can Polat kimdir, öldü mü?
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İzmir'in Çeşme ilçesinde tatil yapan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı gerçekleşti. Polat çiftinin korumalığını yapan Engin Polat'ın da kuzeni olan Can Polat saldırıda hayatını kaybetti.
POLAT ÇİFTİNİN ACI GÜNÜ

İHA'daki habere göre olay; bugün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, internet fenomeni olan Dilan ve Engin Polat çiftinin Alaçatı tatili sırasında kaldıkları otelde silahlı saldırı gerçekleşti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Engin Polat'ın kuzeni olan, aynı zamanda çiftin korumalığını da yapan Can Polat (37), silahlı saldırıda ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Can Polat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polat'ın katil zanlısı ise kaçarak izini kaybettirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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