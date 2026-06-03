Serkan Reçber'in yeni adresi Amed Spor Faaliyetler

Amed Sportif Faaliyetler'de sportif direktörlük görevine son olarak Beşiktaş'ta görev yapan Serkan Reçber getirildi

calendar 03 Haziran 2026 17:47
Serkan Reçber'in yeni adresi Amed Spor Faaliyetler
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TFF 1. Lig'de şampiyon olarak tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Amedspor, yeni sezon öncesinde yapılanmasını şekillendirmeye devam ediyor.

Diyarbakır ekibi, sportif direktörlük görevine son olarak Beşiktaş'ın eski futbol direktörü olan Serkan Reçber ile anlaşmaya vardı.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz 2026-2027 sezonu sportif yapılanması kapsamında; futbol bilgisi, tecrübesi ve vizyonuyla futbol camiasında önemli bir yere sahip olan Serkan Reçber ile sportif direktörlük görevi için anlaşma sağlamıştır. Kendisine Amedspor ailemize hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz" denildi.

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