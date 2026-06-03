UEFA'dan hakem Oğuzhan Çakır'a yarı final maçında görev

UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası yarı finalinde Belçika–Fransa maçını Türk hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

calendar 03 Haziran 2026 17:22
Haber: AA, Fotoğraf: AA
UEFA'dan hakem Oğuzhan Çakır'a yarı final maçında görev
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Estonya'da düzenlenen UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Belçika ile Fransa arasında yarın oynanacak yarı final maçını hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Tallinn'deki Kadrioru Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Michail Papadakis (Yunanistan) ile Aleksandras Stepanovas (Litvanya) üstlenecek.

Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Alexandros Tsakalidis (Yunanistan) görev yapacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.