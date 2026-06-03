PFDK'dan Konyaspor ve Trabzonspor'a para cezası

PFDK, Türkiye Kupası finalindeki disiplin ihlalleri nedeniyle Konyaspor ve Trabzonspor'a para cezası verirken, İlhan Palut, Guelor Kanga ve bazı kulüplere de men ve ek para cezaları uyguladı.

calendar 03 Haziran 2026 17:17
Haber: AA, Fotoğraf: AA
PFDK'dan Konyaspor ve Trabzonspor'a para cezası
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor ve Konyaspor'a para cezası verdi.

TFF'nin açıklamasına göre, 22 Mayıs'taki Ziraat Türkiye Kupası finalinde yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Konyaspor 954 bin lira, Trabzonspor ise 529 bin lira para cezasına çaptırıldı.

Final maçının hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri sebebiyle ve talimatlara uymadığı gerekçesiyle Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'a 1 maç men ile 120 bin lira para cezası verildi.

Trendyol 1. Lig play-off final müsabakasında meydana gelen disiplin ihlalleri gerekçesiyle Arca Çorum FK'ye 220 bin, Esenler Erokspor'a da 110 bin lira para cezası uygulandı.

Esenler Eroksporlu futbolcu Guelor Kanga'ya ise çeşitli nedenlerle 4 maç men ve 90 bin lira para cezalarına hükmedildi.

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TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
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