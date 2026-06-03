5 takım Giannis yarışından çekildi, Heat ve Blazers hâlâ istekli

Milwaukee Bucks'ın süper yıldızı Giannis Antetokounmpo, yaz döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ederken, birçok şampiyonluk adayı takımın Yunan yıldız için devreye girmesinin beklenmediği öne sürüldü.



Bleacher Report'tan Jake Fischer'ın haberine göre; Boston Celtics, Oklahoma City Thunder, Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves ve Houston Rockets, Giannis için oluşabilecek takas yarışına katılması beklenmeyen takımlar arasında yer alıyor.



NBA kulislerinin önemli isimlerinden Marc Stein ise şu an için Antetokounmpo konusunda en agresif davranan ekiplerin Miami Heat ve Portland Trail Blazers olduğunu aktardı.



Jake Fischer da Miami'nin Giannis yarışındaki konumuna dikkat çekerek, "Giannis Antetokounmpo konusunda işaret ettiğim takım Miami Heat." ifadelerini kullandı.



Haberde, Miami'nin olası bir Giannis takası için oluşturabileceği paket de paylaşıldı.



Buna göre Heat'in takasta;



Tyler Herro

Kel'el Ware

Nikola Jovic

2026 Draftı 13. sıra seçimi

2031 birinci tur draft hakkı

2033 birinci tur draft hakkı

2029 draft takas hakkı



gibi önemli parçaları masaya koyabileceği belirtildi.



31 yaşındaki Antetokounmpo'nun gelecek sezon için 58.5 milyon dolarlık kontratı bulunuyor.



Yıldız oyuncu ayrıca 2027 yazında yer alan 62.8 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanmaması halinde serbest oyuncu konumuna gelebilecek. Bu durumun da Giannis'e kariyerinin bir sonraki durağını belirleme konusunda önemli bir avantaj sağladığı ifade ediliyor.



