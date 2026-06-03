"Ligler tescil edilmesin" itirazı için karar

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Kayserispor'un liglerde 2025/26 sezonunun tescil edilmemesi için yaptığı başvuruyla ilgili kararını açıkladı.

calendar 03 Haziran 2026 14:52 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2026 14:53
'Ligler tescil edilmesin' itirazı için karar
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzeriden Tahkim Kurulu kararları açıklandı. TFF'den yapılan açıklamada Kayserispor'un liglerde 2025/26 sezonunun tescil edilmesine yaptığı itiraz hakkında alınan karara yer verildi.

Federasyonun açıklamasına göre kurul, Kayserispor'un 2025-26 sezonu Süper Lig, 2. Lig ve 3. Lig müsabaka sonuçlarının hakem raporlarındaki sonuçlara ve bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetvellerine göre Futbol Müsabaka Talimatı'nın 26. maddesi hükmü gereğince TFF Yönetim Kurulu'nun tescil kararına itirazını inceledi.

Tahkim Kurulu, Kayserispor'un başvurusunu redderken açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kayserispor A.Ş.'nin TFF Yönetim Kurulu'nun 19.05.2026 tarihli toplantısında aldığı 2025-2026 sezonu Süper Lig, 2. Lig ve 3. Lig müsabaka sonuçlarının hakem raporlarındaki sonuçlara ve bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetvellerine göre Futbol Müsabaka Talimatının 26. maddesi hükmü gereğince tescil kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, oybirliğiyle karar verilmiştir."

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