Napoli, Rasmus Höjlund'u takımda tuttu!

Napoli, geçen sezon başında 6 milyon Euro'ya kiraladığı Rasmus Höjlund'u 44 milyon Euro opsiyonu da ekleyerek kadrosuna kattı.

calendar 03 Haziran 2026 14:26
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Napoli, Rasmus Höjlund'u takımda tuttu!
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Napoli, sezon başında Manchester United'dan kiraladığı Rasmus Hojlund'u kalıcı olarak kadrosuna kattı.

Manchester United'a kiralama bedeli olarak 6 milyon Euro ödeyen Napoli, satın alma opsiyonu kapsamında 44 milyon Euro'yu daha kasasından çıkaracak. Böylece transferin toplam maliyeti 50 milyon Euro'ya ulaşacak.

Napoli'nin Şampiyonlar Ligi biletini almasıyla birlikte bu maddenin devreye girdiği belirtildi.

NAPOLI'DE 16 GOL ATTI

Rasmus Hojlund, 2025-26 sezonunda Napoli formasıyla beklentileri karşılamayı başardı. 23 yaşındaki santrfor, İtalyan ekibinde tüm kulvarlarda 44 maça çıkarken 16 gol kaydetti.

Hojlund'un performansı, Napoli'nin Süper Kupa zaferinde ve Serie A'da üst sıralarda yer almasında önemli rol oynadı.

MAN UNITED'DA BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Kopenhag altyapısından yetişen Rasmus Hojlund, profesyonel kariyerine Danimarka temsilcisinde başladı. Ardından Sturm Graz'a transfer olan genç golcü, Avusturya'daki çıkışıyla Atalanta'nın dikkatini çekti. 2022'de Serie A'ya adım atan Hojlund, burada gösterdiği performansın ardından 2023 yazında 79.8 milyon Euro karşılığında Manchester United'a transfer oldu.

İngiliz devinde 95 maça çıkan Hojlund, 26 gol attı. Ancak Manchester United'da beklentilerin tam olarak karşılanamaması sonrası Napoli'ye kiralanan Danimarkalı futbolcu, İtalya'ya dönüşüyle yeniden çıkış yakaladı.

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