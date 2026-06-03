Arhavi'de 'Grassroots Herkes İçin Futbol' şöleni

Artvin'in Arhavi ilçesinde, futbolun etik değerlerini ön planda tutarak öğrencilerin ahlaki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen 14'üncü Grassroots Herkes İçin Futbol Şenliği'nin son etabı tamamlandı.



Arhavi Kaymakamlığı tarafından, Arhavi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Arhavi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde, Arhavi Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen "14'üncü Arhavi Grassroots Herkes İçin Futbol Etkinliği"nin son etabı, Arhavi Şehir Stadı'nda gerçekleştirildi. Futbolun etik değerlerini ön planda tutarak öğrencilerin ahlaki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinliğe Prof. Dr. Turgay Biçer, Bülent Tuncay, Melih Gümüşbıçak, Erdoğan Arıkan, Oğuz Çetin, Hakan Tecimer, Metin Ülgen ve Mustafa Hıraç'ın yanı sıra Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir, Belediye Başkanı Turgay Ataselim, ilçe protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.



6-10 yaş grubu yaklaşık 200 ilkokul öğrencisinin spor yapma alışkanlığı kazanmasının yanı sıra dostluk ve kardeşlik duygularının pekiştirilmesinin hedeflendiği futbol turnuvası, ilgiyle izlendi. Turnuvada fair-play davranışında bulunan kız ve erkek çocuklara mavi kart gösterilerek sportmenlik ve centilmenlik davranışları ödüllendirildi. Program sonunda protokol üyeleri tarafından erkek ve kız öğrencilerden oluşan sporcular ile katılımcılara sertifikaları takdim edildi. Maçları izlemeye gelen aileler de çocuklarına destek verdi.



TURGAY BİÇER: SPORUN NE KADAR ETKİLİ OLDUĞUNU ORTAYA KOYMAYA ÇALIŞIYORUZ



Panelle sona erecek etkinliklere ilişkin konuşan Prof. Dr. Turgay Biçer, "Bu sene işleyeceğimiz konular bağımlılık üzerine. Sporun nelere kadir olduğunu, sporun neler yapacağını, insanların karakter oluşumunda ne kadar etkili olduğunu ortaya koymaya çalışıyoruz" dedi.



MELİH GÜMÜŞBIÇAK: BURASI TAM BİR FUTBOL PANAYIRI



Dünya Kupası'nda A Milli Takım'a başarılar dileklerini ileten televizyon sunucusu Melih Gümüşbıçak, "Burası tam bir futbol panayırı, futbol şenliği. Örnek bir proje oldu. Burada olmak büyük bir keyif. Buradaki çocukların ileride Dünya Kupalarında oynamalarını hayal ediyorum. Umarım bu hayalim de gerçekleşir. Burada olmak mutluluk verici" diye konuştu.



BURAK ÇİMŞİR: TÜM ÜLKEMİZLE BÜTÜNLEŞMİŞ BU ŞENLİĞİMİZİ İCRA EDİYORUZ



Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir de etkinliğin amacının çok anlamlı olduğunu kaydederek, "Bu sadece bir futbol etkinliği değil, aynı zamanda öğrencilerimiz burada paylaşmayı, fair-play ruhunu, birlikte bir şeyler başarabilmeyi öğreniyor. Velilerimiz de burada bir araya gelip kaynaşıyorlar. Türkiye'nin farklı yörelerinden buraya gelen öğrencilerimiz var. Tüm ülkemizle de bütünleşmiş bu şenliğimizi icra ediyoruz" açıklamasını yaptı.



TURGAY ATASELİM: BURADA ÇOCUKLARIMIZA DÜRÜST FUTBOLU VE CENTİLMENLİĞİ AŞILAMAK İSTİYORUZ



Belediye Başkanı Turgay Ataselim de, "Burada futbolun güzelliklerini gençlerimize ve çocuklarımıza aşılıyoruz. Spor yazarlarımız ve emektar futbolcularımız sağ olsunlar bizleri destekliyorlar. Aynı zamanda okullarımızda paneller düzenleniyor. Projede hedefe ulaştık aslında. 14 yıldır mavi kart uygulamamız var. Burada çocuklarımıza dürüst futbolu ve centilmenliği aşılamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



