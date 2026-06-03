Sutopu liglerinin final serileri başlıyor

Sutopu 2025–2026 sezonunda erkeklerde Galatasaray Spor Kulübü ile ENKA Spor Kulübü, kadınlarda ise Göztepe Spor Kulübü ile Galatasaray Zena arasında oynanacak final serileri, şampiyonları belirlemek üzere başlıyor.

calendar 03 Haziran 2026 14:31
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Sutopu liglerinin final serileri başlıyor
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Spor Toto Süper Lig Erkekler ve Kadınlar 1'inci Lig Final Serisi müsabakaları, 2025–2026 sezonunun şampiyonlarını belirlemek üzere başlıyor.

Erkeklerde Spor Toto Süper Lig Final Serisi'nde Galatasaray Spor Kulübü ile ENKA Spor Kulübü şampiyonluk için mücadele edecek. Üçüncülük serisinde ise ASSK ile Heybeliada Su Sporları Spor Kulübü karşı karşıya gelecek.

Kadınlar 1'inci Lig Final Serisi'nde ise Göztepe Spor Kulübü ile Galatasaray Zena şampiyonluk mücadelesi verirken, üçüncülük serisinde Dalton Koleji ile Nevşehir Belediyesi karşılaşacak.

İstanbul, İzmir ve Nevşehir'de oynanacak final serileri boyunca takımlar, sezonun en önemli müsabakalarında kupaya ulaşabilmek için mücadele edecek.

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TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
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