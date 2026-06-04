Como'nun gözü Davinson Sanchez'de

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Como'da teknik direktör Fabregas, Davinson Sanchez'i takımda görmeyi çok istiyor.

calendar 04 Haziran 2026 09:13
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Como'nun gözü Davinson Sanchez'de
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Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez İtalyan ekibi Como'nun radarına girdi.

Cesc Fabregas'ın çalıştırdığı Çizme temsilcisinin 29 yaşındaki savunma oyuncusunu transfer listesine eklediği öğrenildi.

Davinson Sanchez'in menajeriyle temas kurup sözleşme şartları hakkında bilgi alan Como'nun tecrübeli stoper için ilerleyen günlerde Sarı-Kırmızılılar'a resmi teklif yapacağı da gelen bilgiler arasında.

GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ 20 MİLYON EURO

Galatasaray yönetiminin ise 29 yaşındaki futbolcu için 20 milyon euro'luk bir bonservis beklentisi olduğu ve bu rakamın teklif edilmesi durumunda ayrılığa sıcak bakabileceği belirtiliyor.

BU SEZON 45 MAÇTA OYNADI

Bu sezon 45 maçta 2 gol kaydeden Davinson'un kontratı 2029'da sona erecek.

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