Fenerbahçe'den Vlahovic hamlesi! Transferde Tadic detayı

Fenerbahçe'de golcü transferinde Dusan Vlahovic'in adı yeniden gündeme geldi. 26 yaşındaki Sırp yıldızın Juventus ile henüz anlaşamadığı ve gelecek tekliflere açık olduğu belirtildi.

calendar 04 Haziran 2026 08:14
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den Vlahovic hamlesi! Transferde Tadic detayı
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Yeni sezonda kadrosuna mutlaka bir forvet takviyesi yapacak Fenerbahçe'de Dusan Vlahovic'in adı tekrar gündeme geldi.

İtalyan kulübü Juventus ile sözleşmesi sona eren Vlahovic'in henüz yeni anlaşma sağlayamadığı ve gelecek tekliflere hazır olduğu vurgulandı.

İtalyan basınında Gianluca Di Marzio'nun yazdığı haberde; Sırp golcünün Juve ile görüşmelerde sonuçsuz kaldığını paylaştı.

Sarı-lacivertlilerde başkan adayları Aziz Yıldırım ile Hakan Safi'nin 26 yaşındaki yıldızın durumunu araştırdığı ve forvet adayları arasına yazdığı dile getirildi.

8 MİLYON EURO MAAŞ

Dusan Vlahovic'in transfer durumu daha önce mevcut Başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulunun da gündemine gelmişti.

26 yaşındaki Sırp golcünün transferinde Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dusan Tadic'in de yardımcı olmayı istediği belirtildi.

Tadic'in referansıyla dünyaca ünlü forvetin transferinde rahatlık sağlanabileceği vurgulandı.

Vlahovic'in 8 milyon euro yıllık maaş artı bonuslar talep ettiği bildirildi.

Öte yandan başarılı golcünün imza parası da talep edeceği de dile getirildi.

Juventus'un ise 6 milyon euro maaştan üstüne çıkmayı düşünmediği kaydedildi. 


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