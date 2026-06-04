Samsunspor istiyor; Galatasaray hazır

Transferin gözde takımlarından Samsunspor, iddialı bir takım kurmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Kırmızı Şimşekler, Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Verona'ya kiraladığı Victor Nelsson'u transfer etmek istiyor. Sarı-kırmızılıların, Nelsson ile devam etmeyi düşünmemesi Başkan Yüksel Yıldırım'ı harekete geçirdi.
Yıldırım, sarı-kırmızılı yöneticilerle ilk görüşmesini yaptı. 27 yaşındaki stopere İtalya'nın Udinese ekibi de talip oldu.
KONTRATININ SON YILI
Danimarkalı stoper, Serie A'da 38 maça çıkarken, toplamda 3.316 dakika sahada kaldı ancak skor katkısı sağlayamadı.
Verona'nın küme düşmesiyle birlikte, Nelsson'un 8 milyon euroluk satın alma opsiyonu kullanılmayacak. Tecrübeli oyuncunun Galatasaray ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek ve kulüp, Nelsson'dan az da olsa bir bonservis geliri bekliyor.
Galatasaray yönetimi, Nelsson'u isteyen takımlara kolaylık sağlayacak.
Kırmızı Şimşekler, Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Verona'ya kiraladığı Victor Nelsson'u transfer etmek istiyor. Sarı-kırmızılıların, Nelsson ile devam etmeyi düşünmemesi Başkan Yüksel Yıldırım'ı harekete geçirdi.
Yıldırım, sarı-kırmızılı yöneticilerle ilk görüşmesini yaptı. 27 yaşındaki stopere İtalya'nın Udinese ekibi de talip oldu.
KONTRATININ SON YILI
Danimarkalı stoper, Serie A'da 38 maça çıkarken, toplamda 3.316 dakika sahada kaldı ancak skor katkısı sağlayamadı.
Verona'nın küme düşmesiyle birlikte, Nelsson'un 8 milyon euroluk satın alma opsiyonu kullanılmayacak. Tecrübeli oyuncunun Galatasaray ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek ve kulüp, Nelsson'dan az da olsa bir bonservis geliri bekliyor.
Galatasaray yönetimi, Nelsson'u isteyen takımlara kolaylık sağlayacak.