Samsunspor istiyor; Galatasaray hazır

Yeni sezon için kolları sıvayan Samsunspor, rotayı Galatasaray'a çevirdi. Kırmızı Şimşekler, sarı-kırmızı takımda yer bulamayan stoper Nelsson ile masaya oturmaya hazırlanıyor

calendar 04 Haziran 2026 09:49
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Samsunspor istiyor; Galatasaray hazır
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Transferin gözde takımlarından Samsunspor, iddialı bir takım kurmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Kırmızı Şimşekler, Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Verona'ya kiraladığı Victor Nelsson'u transfer etmek istiyor. Sarı-kırmızılıların, Nelsson ile devam etmeyi düşünmemesi Başkan Yüksel Yıldırım'ı harekete geçirdi.

Yıldırım, sarı-kırmızılı yöneticilerle ilk görüşmesini yaptı. 27 yaşındaki stopere İtalya'nın Udinese ekibi de talip oldu.

KONTRATININ SON YILI

Danimarkalı stoper, Serie A'da 38 maça çıkarken, toplamda 3.316 dakika sahada kaldı ancak skor katkısı sağlayamadı.

Verona'nın küme düşmesiyle birlikte, Nelsson'un 8 milyon euroluk satın alma opsiyonu kullanılmayacak. Tecrübeli oyuncunun Galatasaray ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek ve kulüp, Nelsson'dan az da olsa bir bonservis geliri bekliyor.

Galatasaray yönetimi, Nelsson'u isteyen takımlara kolaylık sağlayacak. 

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TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
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