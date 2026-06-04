Şenol Güneş'ten Beşiktaş açıklaması; "Bu sevgiyi kaybetmem"

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

calendar 04 Haziran 2026 09:59
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Şenol Güneş'ten Beşiktaş açıklaması; 'Bu sevgiyi kaybetmem'
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Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları devam ederken, siyah-beyazlılarda iki kez görev alan Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ HOCASINI BULUR..."

Sabah gazetesinden Fatih Doğan'a konuşan Şenol Güneş "10 gün daha hiçbir konuya girmek istemiyorum. Dünya Kupası başlar, Beşiktaş da hocasını bulur ve ortam sakinleşir. Doğru; benim adım taraftar ve Beşiktaşlılar nezdinde geçiyor. Benim beklentim yok şu anda ama itibarımızı zedelemeye de izin veremeyiz. Beşiktaş'ın yetkili ve sorumluları gereğini yapar. Hoca da bulacaklardır." dedi.

"BU SEVGİYİ KAYBETMEK İSTEMEM!"

Açıklamalarına devam eden Şenol Güneş "Sevilen, istenen biri olmak bana yanlış yapma hakkı vermez. Ben bu sevgiyi kaybetmek istemem. Her zaman 'Sevmek-sevilmek, görev almaktan daha önemlidir' dedim. Aynı yerdeyim. Eğer görev aldığım yerde sevgi saygı kaybolacaksa hiçbir yerde görev almak istemem. Sevmeyi de sevilmeyi de biliyorum. Kazandığım bu hasletleri kaybetmek istemem… Dolayısıyla olmayan bir işi konuşmak da doğru değil." açıklamasını yaptı.

"BELGESEL İŞİM VAR!"

Şenol Güneş ayrıca yeni proje içerisinde yer aldığını belirterek "Belgesel işim var onunla uğraşıyorum." ifadelerini kullandı.

ADALI'NIN ŞENOL GÜNEŞ AÇIKLAMASI

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 18 Mayıs tarihinde yaptığı açıklamada Şenol Güneş ile çalışmayı düşünmediklerini belirterek "Ben Şenol hocayı çok severim. Ama Sergen hocadan sonra Şenol hoca ile çalışmayı düşünmüyorum. Yazılıyor, çiziliyor... Şenol Güneş'e de ayıp ediliyor. Aylardır ben telefonda dahi konuşmadım." ifadelerini kullandı.

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