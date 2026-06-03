Para tenisçi Ahmet Kaplan, Fransa Açık'ta yarı finale yükseldi

Ahmet Kaplan, Fransa Açık quad tekerlekli sandalye kategorisi çeyrek finalinde Gregory Slade'i 6-0 ve 6-0'lık setlerle mağlup ederek yarı finale yükseldi.

calendar 03 Haziran 2026 21:45
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Para tenisçi Ahmet Kaplan, Fransa Açık'ta yarı finale yükseldi
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Ahmet Kaplan, quad tekerlekli sandalye kategorisinde katıldığı sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) yarı finale çıktı.

Dünya 5 numarası Ahmet, başkent Paris'te düzenlenen turnuvadaki quad tekerlekli sandalye çeyrek final maçında, klasmanın 9. basamağındaki Büyük Britanyalı Gregory Slade ile karşılaştı.

Ahmet, 44 dakika süren maçı oyun vermeden 2-0 (6-0, 6-0) kazanarak sonraki turda Hollanda'dan 1 numaralı seribaşı Sam Schroder'in rakibi oldu.

Genç erkekler kategorisinde mücadele eden Kaan Işık Koşaner ise 6 numaralı seribaşı ABD'li Keaton Hance ile oynadığı 3. tur maçını 2-0 (6-1, 6-1) kaybederek elendi.

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