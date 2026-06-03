Fenerbahçe Beko'dan Anadolu Efes'e yine aynı senaryo!

💥💥Fenerbahçe Beko'nun 18 sayı geriden gelip 1 sayı farkla kazandığı Anadolu Efes maçının nefes kesen son dakikasıpic.twitter.com/4nD56C8rE5



— Sporx Basketbol (@sporx_basket) June 3, 2026

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi 73-72'lik skorla Fenerbahçe Beko kazandı.İlk maçı 18 sayı geriden gelerek 60-59 kazanan Fenerbahçe Beko, bu maçı da 18 sayı geriden gelerek kazanmasını bildi ve seriyi 2-0'a getirdi.3 galibiyet alan tarafın finale yükseleceği serinin 3. maçı Basketbol Gelişim Merkezi'nde 5 Haziran Cuma 20.00'de oynanacak.Skor üstünlüğünün sık sık el değiştirdiği ilk çeyreği Anadolu Efes, 18-16 önde tamamladı.İkinci periyotta Fenerbahçe Beko, hücumda ritmini bulamadı. Üst üste top kayıpları yaşayan rakibi karşısında farkı son bölümde 18'e (29-47) kadar çıkaran Anadolu Efes, soyunma odasına ise 15 sayılık (32-47) avantajla girdi.İkinci yarıya Horton-Tucker'ın etkili performansıyla giriş yapan sarı-lacivertli takım, 28. dakikada farkı 3 sayıya indirdi: 52-55. Bu çeyrekte son bölüm karşılıklı sayılarla geçerken skor üstünlüğünü koruyan konuk ekip, final periyoduna 58-56 üstün gitti.Son çeyreğe takımlar düşük isabet yüzdesiyle başlarken, ilk 2 dakikada basket çıkmadı. Taraflar, periyodun ortalarına kadar hücumda üst üste boş atışlarda isabet bulamadı. Başa baş geçen maçta kısa oyuncularıyla temposunu artıran Fenerbahçe Beko, 3 dakika 22 saniye kala Melli'nin pota altından smacıyla öne geçti: 68-66. Kalan sürede mücadele büyük bir çekişmeye sahne olurken sarı-lacivertliler, son 1 dakika 9 saniyeye 73-72 üstün girdi. Son anlarda ev sahibi takım arka arkaya top kayıpları yapsa da Anadolu Efes skor üretemedi ve Fenerbahçe, maçı 73-72 kazandı.Sarı-lacivertli takım, serinin ilk iki maçında 18'er sayılık farktan dönerek kazanmayı bildi.Fenerbahçe Beko'da Tarık Biberovic'in 20, Talen Horton-Tucker'ın 19 sayısı galibiyette ön plana çıktı.Anadolu Efes'te ise Jordan Loyd'un 19, Şehmus Hazer ve PJ Dozier'in 12'şer sayısı kazanmak için yeterli olmadı.: Ülker Spor ve Etkinlik: Hüseyin Çelik, Fatih Arslanoğlu, Murat Ciner: Hall 8, Horton-Tucker 19, Tarık Biberovic 20, Melli 2, Birch 3, Metecan Birsen 2, Baldwin 14, Onuralp Bitim 1, Jantunen 1, Zagars 3Weiler-Babb 3, Larkin 7, Dozier 12, Ercan Osmani 2, Dessert 5, Beaubois 4, Şehmus Hazer 12, Loyd 19, Smits 5, Erkan Yılmaz 3, Jones16-1832-4756-5838.42 Ercan Osmani (Anadolu Efes)