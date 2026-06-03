Fenerbahçe Beko'dan Anadolu Efes'e yine aynı senaryo!

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi yarı finalinde Anadolu Efes'i ilk maçta olduğu gibi yine 18 sayı geriden gelerek yine 1 sayı farkla mağlup etti ve seride durumu 2-0'a getirdi.

calendar 03 Haziran 2026 21:59 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2026 22:30
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Beko'dan Anadolu Efes'e yine aynı senaryo!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi 73-72'lik skorla Fenerbahçe Beko kazandı.

İlk maçı 18 sayı geriden gelerek 60-59 kazanan  Fenerbahçe Beko, bu maçı da 18 sayı geriden gelerek kazanmasını bildi ve seriyi 2-0'a getirdi.

3 galibiyet alan tarafın finale yükseleceği serinin 3. maçı Basketbol Gelişim Merkezi'nde 5 Haziran Cuma 20.00'de oynanacak.

Skor üstünlüğünün sık sık el değiştirdiği ilk çeyreği Anadolu Efes, 18-16 önde tamamladı.

İkinci periyotta Fenerbahçe Beko, hücumda ritmini bulamadı. Üst üste top kayıpları yaşayan rakibi karşısında farkı son bölümde 18'e (29-47) kadar çıkaran Anadolu Efes, soyunma odasına ise 15 sayılık (32-47) avantajla girdi.

İkinci yarıya Horton-Tucker'ın etkili performansıyla giriş yapan sarı-lacivertli takım, 28. dakikada farkı 3 sayıya indirdi: 52-55. Bu çeyrekte son bölüm karşılıklı sayılarla geçerken skor üstünlüğünü koruyan konuk ekip, final periyoduna 58-56 üstün gitti.

Son çeyreğe takımlar düşük isabet yüzdesiyle başlarken, ilk 2 dakikada basket çıkmadı. Taraflar, periyodun ortalarına kadar hücumda üst üste boş atışlarda isabet bulamadı. Başa baş geçen maçta kısa oyuncularıyla temposunu artıran Fenerbahçe Beko, 3 dakika 22 saniye kala Melli'nin pota altından smacıyla öne geçti: 68-66. Kalan sürede mücadele büyük bir çekişmeye sahne olurken sarı-lacivertliler, son 1 dakika 9 saniyeye 73-72 üstün girdi. Son anlarda ev sahibi takım arka arkaya top kayıpları yapsa da Anadolu Efes skor üretemedi ve Fenerbahçe, maçı 73-72 kazandı.

Sarı-lacivertli takım, serinin ilk iki maçında 18'er sayılık farktan dönerek kazanmayı bildi.

Fenerbahçe Beko'da Tarık Biberovic'in 20, Talen Horton-Tucker'ın 19 sayısı galibiyette ön plana çıktı.

Anadolu Efes'te ise Jordan Loyd'un 19, Şehmus Hazer ve PJ Dozier'in 12'şer sayısı kazanmak için yeterli olmadı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Hüseyin Çelik, Fatih Arslanoğlu, Murat Ciner

Fenerbahçe Beko: Hall 8, Horton-Tucker 19, Tarık Biberovic 20, Melli 2, Birch 3, Metecan Birsen 2, Baldwin 14, Onuralp Bitim 1, Jantunen 1, Zagars 3

Anadolu Efes: Weiler-Babb 3, Larkin 7, Dozier 12, Ercan Osmani 2, Dessert 5, Beaubois 4, Şehmus Hazer 12, Loyd 19, Smits 5, Erkan Yılmaz 3, Jones

1. Periyot: 16-18

Devre: 32-47

3. Periyot: 56-58

Beş faulle çıkan: 38.42 Ercan Osmani (Anadolu Efes)

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TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
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