Asturias Prensesi spor ödülü Messi'ye verildi

Lionel Messi, sahadaki olağanüstü kariyeri ve hayırsever çalışmaları nedeniyle İspanya'nın en prestijli ödüllerinden biri olan Asturias Prensesi Ödülleri kapsamında spor ödülüne layık görüldü.

calendar 03 Haziran 2026 19:11
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Asturias Prensesi spor ödülü Messi'ye verildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap
Google News


İspanya'da kraliyet tahtının varisi tarafından verilen ve ülkenin en prestijli ödüllerinden biri olarak gösterilen Asturias Prensesi ödüllerinde Arjantinli futbolcu Lionel Messi, spor dalında ödüle layık görüldü.

Asturias Prensesi Ödülleri jürisi, Arjantinli 38 yaşındaki futbolcu Lionel Messi'nin spor ödülünü kazandığını duyurdu.

Messi'nin, Arjantin Milli Takımı'nda ve kulüpler düzeyinde futbolcu olarak "göz kamaştırıcı yeteneği ve olağanüstü spor kariyeri" olduğunu vurgulayan jüri, Messi'nin aynı zamanda "en dezavantajlı çocukların eğitime ve sağlık hizmetlerine erişimini teşvik etmek için yaptığı muazzam ve devam eden hayırsever çalışmaları, sahadaki örnek davranışları, tutarlılığı, alçakgönüllülüğü ve kolektif oyuna olan bağlılığı nedeniyle herkesin saygı ve hayranlığını kazanması" nedeniyle ödüle layık görüldüğünü açıkladı.

Jüri Başkanı Teresa Parales, basına açıklamasında, bu yıl spor dalında çok önemli adayların olduğunu ifade ederek "Çok fazla tartışma oldu. Her zaman olur, ama bu da onu güzel kılan şeydir. Bence, sorsak, kimse oyuncudan (Messi) tek bir olumsuz davranış bulamaz. Futbol, çok fazla tutku uyandıran bir spor ve bazen hareketler kontrolden çıkabiliyor. Bu normal." dedi.

Asturias Prensesi ödülü kapsamında Messi'ye, 50 bin avro para, bir diploma, bir Joan Miro heykelciği ve Asturias Prensesi Vakfı'nın rozeti verilecek.

İspanya Kralı 6. Felipe, eşi Kraliçe Letizia ve tahtın varisi Asturias Prensesi Leonor'un katılacağı ödül töreni İspanya'nın kuzeyindeki Asturias bölgesinin Oviedo kentinde ekim ayında yapılacak.

Arjantin Milli Takımı ile 2022'de dünya şampiyonu olan ve bu yıl altıncı dünya şampiyonasına katılacak Messi, 2004-2021 yılları arasında Barcelona'da forma giydi. Paris Saint Germain'de 2 sezon oynayan Messi, şu anda ABD'nin Inter Miami kulübünün kadrosunda yer alıyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.