CANLI | Dominik Cumhuriyeti - Türkiye

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) ilk maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşıyor.
İlk etap maçlarını Brezilya'da oynayan ay-yıldızlı ekip, başkent Brasilia'da oynanan mücadeleye TSİ 19.00'da çıktı.
CANLI SKOR:
DOMİNİK CUMHURİYETİ: 3
TÜRKİYE: 2
GENEL SKOR: Dominik Cumhuriyeti 1-0 Türkiye
(2. SET)
1. SET SONUCU: 25-17
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Filenin Sultanları, Brezilya'da ayrıca Hollanda, İtalya ve Bulgaristan'la da karşı karşıya gelecek. Karşılaşma S Sport'tan canlı yayınlanacak.
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İlk etap maçlarını Brezilya'da oynayan ay-yıldızlı ekip, başkent Brasilia'da oynanan mücadeleye TSİ 19.00'da çıktı.
CANLI SKOR:
DOMİNİK CUMHURİYETİ: 3
TÜRKİYE: 2
GENEL SKOR: Dominik Cumhuriyeti 1-0 Türkiye
(2. SET)
1. SET SONUCU: 25-17
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
Filenin Sultanları, Brezilya'da ayrıca Hollanda, İtalya ve Bulgaristan'la da karşı karşıya gelecek. Karşılaşma S Sport'tan canlı yayınlanacak.
S SPORT YILLIK YELİK SPORX KODUYLA 900 TL İNDİRİMLİ!